Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía

Catalana con alma japonesa, referente para una generación y la directora más internacional de nuestro país. Isabel Coixet ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía 2020 que otorga el Ministerio de Cultura por su labor y contribución al cine.

Autora de títulos como 'Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras', 'La librería' y más recientemente 'Elisa y Marcela', la filmografía de Coixet es tan variada que cuesta etiquetarla. Realizadora y guionista, ella dice que prefiere escribir y dirigir a solo ponerse ante la cámara. Su universo es tan amplio que el intimismo de sus historias puede surgir en una plataforma petrolífera o en el Polo Norte. Y esa valentía e inquietud viene en parte de sus orígenes. “Creo que soy una persona enferma, profundamente enferma. Tú ves algo difícil e imposible, y digo para allá voy. Debe haber algo en mí desde pequeña de hacer cosas que no están… Igual que lo de empezar en el cine de una familia con un padre obrero y de una madre ama de casa que había trabajado hasta que se casó con mi padre, que no veía bien esto. Siempre que veo aquello de Anthony Hopkins diciéndole a Jodie Foster en ‘El silencio de los corderos’ eso de que solo una generación la separa del hambre, yo pensé que hablaba de mí. Solo una generación me separa del hambre, del hambre vivida por los dos lados de mi familia. De esa cosa que nada te prepara para lo que quieres hacer o lo que sueñas con hacer, de eso nace esta cosa del Polo Norte, Juliette Binoche y una japonesa haciendo de esquimal, pues dices vamos para allá”, contaba el pasado año en una masterclass.

Autora total, con una personalidad arrolladora, se ha acostumbrado a las críticas, a los vaivenes de un oficio a veces ingrato, dice, en el que la crítica siempre está dividida. “La vida está en todas partes, está en el conflicto y está en la ausencia de conflicto. La vida de un director es una montaña rusa, a veces te quieren mogollón y a veces no te quieren nada. Yo siempre pienso, a ver si remonta la cosa y me vuelven a querer. Es esta vulnerabilidad extrema con la que todos jugamos. Lo que voy a decir quizás suena a que soy una persona un poco paranoica o maniática pero lo cierto es que hay directores que tienen bula, y hagan lo que hagan a todo el mundo le parece bien. Y hay directores que nos miran más con lupa. A mi desde el principio de mi carrera, me ha tocado que me miren con lupa y no me perdonen nada. Yo solo siento así”, añadía.

Coixet también se ha adentrado en el mundo de las series recientemente con 'Foodie Love', una obra personalísima sobre el amor y la comida para HBO. Además, también destaca con su faceta como productora de jóvenes talentos, ya sea de cortos o de documentales, como 'Cartas mojadas', sobre la labor del Open Arms ante la inmigración. Este año ha rodado su último proyecto, pendiente de estreno, el largometraje 'Nieva en Benidorm'.

Es el tercer año consecutivo en que recae en una mujer, en las anteriores ediciones lo recogieron la directora Josefina Molina y la productora Esther García.

