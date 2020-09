Juan Echanove: "La gastronomía es lo que verdaderamente une a este país"

Es temprano y casi no hay clientes en la chocolatería San Ginés, otra rareza de la nueva normalidad, porque era habitual ver gente haciendo cola para desayunar tras una noche de juerga.

Un foto en la pared atestigua que Juan Echanove ya había estado allí. Pero admite que sus recuerdos son borrosos porque “la cantidad de ginebra que bebíamos en aquella época era casi navegable” y a San Ginés se iba en esa franja en la que no se sabe si es muy tarde o demasiado pronto.

Javier del Pino le pregunta cómo un “rojo” se puede meter en la piel de dictadores como Franco (en “Madregilda”) o Trujillo (La Fiesta del Chivo). Es un ejercicio de interpretación donde el actor aplica toda la técnica, sin entrar en el perfil ideológico. Porque para un actor este tipo de personajes inmundos son “una perita en dulce porque tienen unas aristas, tienen unas curvas verdaderamente bonitas, tienen de todo. Son personajes muy ricos para interpretar”

Una sobremesa de diálogo con Cataluña

Dos de las grandes pasiones de este gran actor son el teatro y la gastronomía. Pasiones confesable, acota, y también acaba de estrenar en Amazon Prime “De la Vida al Plato” donde viaja por 8 de los mejores restaurantes del país. Precisamente Juan Echanove cree que si algo nos une a los españoles es el beber, porque todo lo celebramos bebiendo. Es el vino el teje uniones en el territorio, y la gastronomía. “Yo creo que vivimos en un país que si tiene algo en común es la gastronomía. Nunca te encontrarás un vasco que no valore la gastronomía catalana, o un catalán que no valore la murciana ni a un murciano que no valore la gallega”… En este terreno hay muchísimas cosas que nos unen y muy poquitas que nos separan, y son más manías que otra cosa, como aquí se echa azafrán, aquí no, la paella es esto o lo otro”.