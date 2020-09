Burundi exige 43.000 millones de dólares por los crímenes cometidos durante la ocupación colonial del país

El pequeño país africano de Burundi acaba de exigir a sus antiguos colonizadores, Bélgica y Alemania, 43.000 millones de dólares en concepto de reparación por los crímenes que cometieron durante la ocupación colonial del país. No es el único país africano que en los últimos años ha pedido una compensación. Pero hasta el momento toda la reparación de los países europeos ha sido meramente cosmética: algún objeto u obra de arte devuelto, algún perdón, algún "pacto de amistad" y poco más.

Buyi Kabunda, nacido en la República Democrática del Congo, es profesor de relaciones internacionales y estudios africanos en la Universidad Autónoma de Madrid y se ha asomado esta tarde a 'La Ventana con Carles Francino.

Kabunda entiende que se trata de una exigencia justificada históricamente; explica que la esclavitud duró cuatro siglos, supuso una hemorragia humana en el continente: "Estos crímenes que se han cometido en el marco de la historia del continente, yo creo que merecen una clara reparación". Subraya que si África se encuentra en la situación en la que está se debe a ello; aunque también puntualiza que los dirigentes africanos no lo han hecho mejor que los colonizadores: "Yo creo que los pueblos africanos sí han reaccionado en muchas partes, se han mostrado solidarios con lo que sucedió. Pero por parte de los gobiernos africanos, cosa que me ha llamado la atención, las clases gobernantes, los gobiernos africanos, no han reaccionado; si exceptuamos el caso de Ghana, donde el presidente de este país ha reaccionado abiertamente, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana. En el resto hay un silencio, un silencio absoluto. Es muy sorprendente".

Este profesor de la UAM señala que es muy difícil establecer la responsabilidad y que si se abre la caja de pandora no se sabe a dónde puede llegar: "Han pasado varios siglos, incluso décadas, y va a ser muy difícil evaluar el monto total que habrá que pagar a las víctimas de la esclavitud". De todas formas cree que al menos se debería proceder a la cancelación de la deuda de los países africanos, que podría ser otra forma de reparación. Kabunda alerta de que enviar el dinero supondría que termine en manos de los dictadores.

La herida del colonialismo sigue abierta en muchos países; Kabunda cree que esto es consecuencia directa de muchos conflictos actuales y que por eso se debería ayudar a África cancelando la deuda externa y ampliando la ayuda al desarrollo.Apunta que muchos enfrentamientos étnicos actuales vienen del colonialismo.