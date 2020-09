Esto es lo que le ocurre a Andreu Buenafuente al volver de vacaciones

La octava temporada de Nadie Sabe Nada, el programa de humor e improvisación presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero, regresó este sábado a la antena de la SER con un programa que demostró por qué es uno de los mejores contenidos de comedia de la parrilla de la SER.

Uno de los temas que se trataron durante este primer programa, como no podía ser de otra manera, fue el de la vuelta a la rutina tras el periodo vacacional. Andreu reconoció que "las dos primeras semanas volviendo a trabajar son la depresión".

Además, debido a la pandemia y a las medidas sanitarias, está siendo una vuelta laboral diferente. "Además, ahora se junta que muchos vuelven a trabajar y se quedan en su casa teletrabajando. De repente se ponen un pantalón largo o un vestido y dicen: ahora estoy trabajando", reflexionó Buenafuente.

El presentador y cómico catalán relató además una anécdota ocurrida al encontrarse con una amiga en la calle. "Me dijo: yo estoy fatal. No me preguntó ni cómo estaba yo. Y me dio una alegría que estuviera mal... porque yo también estaba mal. La solidaridad del tonto", se sinceró Buenafuente.

Berto Romero, concluyendo la anécdota, apuntó que "es impopular" el estar bien durante estos tiempos que corren. "Si estás bien, cállate, a mí no me restriegues si estás bien", finalizó.