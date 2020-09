Pablo Iglesias admite que tuvo una "discusión fuerte" con Pedro Sánchez por la salida del rey emérito

La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas en busca de apoyos para la aprobación de presupuestos. Con el apoyo de su socio de gobierno asegurado, Unidas Podemos, Sánchez debe encontrar el equilibrio con los otros partidos políticos para cuadrar la ecuación.

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, ha respondido este martes a las preguntas de Àngels Barceló sobre los Presupuestos, la gestión de la pandemia y las últimas informaciones sobre el Partido Popular y la supuesta trama durante el Gobierno de Mariano Rajoy para robar material comprometido a Bárcenas. Estos han sido algunos de los titulares:

Presupuestos

"La clave [para sacar adelante los Presupuestos] es la metodología: primero tiene que haber un texto. Sin un texto no se puede negociar con nadie. Acordamos que el diálogo sobre los Presupuestos lo llevan a cabo Montero, por parte del PSOE, y Nacho Álvarez, por parte de Unidas Podemos. Y luego, con quién. Acordamos reunirnos con los que votaron sí a la investidura, luego con los que se abstuvieron y, finalmente, con los que dijeron que no".

"Lo que puede dar estabilidad a la legislatura y a los Presupuestos es la mayoría de la investidura, creo que esto es obvio. Luego, ¿hay que excluir a alguien de la negociación? No"

"Es posible legar a acuerdos tan importantes como los Presupuestos o políticas sociales con quien gobierna con el apoyo de la ultraderecha. Yo creo que es inviable".

"Pensar que se pueden sacar adelante los Presupuestos Generales con otra mayoría distinta a la de la investidura es inviable".

"Sacar acuerdos transversales es lo contrario a llegar a acuerdos importantes con quien está gobernando con la ultraderecha".

"A lo mejor hay muchas cosas que hablar a la hora de concretar bajadas o subidas de los impuestos".

"El debate sobre fiscalidad tiene dos claves: acercarnos a Europa y debatir sobre quién se tiene que ajustar el cinturón un poco más y a quién aliviarlo".

Pablo Iglesias, durante la entrevista en 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló / CADENA SER

Fusión de Caixabank y Bankia

¿Le molestó que el presidente no le hubiera informado de la fusión de Caixabank y Bankia? "Si a mí me molesta algo que ha hecho el presidente, no voy a hablar de ello en los medios de comunicación, se lo digo en privado. No voy a contestar a esa pregunta por responsabilidad, aunque usted es muy perspicaz".

"En la discusión sobre el programa yo defendí que convirtiéramos Bankia en un banco público. Tenía 35 diputados y perdí la discusión".

Marcha del rey Juan Carlos

"En el caso de la huida del rey emérito tuvimos una discusión fuerte y el presidente se disculpó y eso le engrandece".

"Hay un gobierno de coalición donde hay un partido monárquico y otro republicano, es normal que haya discrepancias".

"Yo tengo muchos defectos pero no el de no ser transparente".

"Todos tenemos que aprender a convivir en un Gobierno de coalición. La señora Calviño viene de un mundo muy distinto al mío. Yo cada vez que habla la escucho atentamente porque puedo aprender muchas cosas. Entre los vicepresidentes puede haber diferencias".

Coronavirus

"Esta pandemia nos ha puesto a todos en una situación más humilde. Ojalá el año pasado hubiéramos tenido la información que tenemos ahora. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer todos los gobernantes es respetar las decisiones de las autoridades sanitarias".

"En la última conferencia de presidentes vi un tono más constructivo que en cualquier debate público".

"En el contexto de la conferencia de presidentes, el tono de todos los presidentes autonómicos, sin excepción, era constructivo y de responsabilidad institucional".

"Si hay gente de mi formación cree que hay cosas que en educación se deberían haber hecho mejor, hay que debatirlo de forma privada".

Sobre las bajas laborales a padres por cuarentenas de sus hijos: "La voluntad de este gobierno es que la incapacitación laboral alcance estos casos [...] Me consta que Yolanda Díaz y José Luis Escrivá están trabajando para que la respuesta para esos padres llegue lo antes posible".

"Lo que no podemos decir es que se tenga calma con el Ingreso Mínimo Vital, que lo técnico es complicado. Hay cosas por las que hay que correr. Igual con lo del rey emérito no había prisa".

Dependencia

"Desde mi ministerio se está dando todo el apoyo a las comunidades. Lo que ha ocurrido tiene que servir para poner encima de la mesa el problema de la dependencia en España".

Financiación de Podemos

"Que se investigue. Que se investigue hasta el final. Lo que tenemos que hacer es seguir colaborando con la justicia. Que nos pidan cada papel, cada documento, seguir yendo a declarar cuando nos llamen".

"Creo que todo el mundo sabe que una fuerza política, con los enemigos que tenemos, no puede hacer una cuenta mal".

Policía patriótica del PP

"Es llamativo que sepamos una vez más lo que hizo el PP con nuestras instituciones".

"Pablo Casado dice que si una fuerza es republicana no puede estar en el Gobierno de España. Esto es gravísimo. Ataca a los principios de la democracia".

"Que el PP pretenda bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial es gravísimo. Es una vergüenza democrática".

"Durante meses se publicó que nos financiaban Venezuela e Irán. El desgaste sobre nuestras formaciones no lo repara nada y sin embargo a día de hoy algunos siguen yendo por ahí".

Caso Dina

"En la tarjeta de memoria había información desagradable y creí al señor Asensio cuando me dijo que sólo había una copia" [al romper esa copia de la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham].

"Lo que hay que preguntarse es cómo es posible que le roben el ordenador a una trabajadora de Podemos y que sus fotos íntimas estén en un ordenador de Villarejo o de Inda".