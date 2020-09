A raíz de la pandemia y el confinamiento cada vez más personas se plantean cambiar la ciudad por municipios más pequeños. Y lo rural está imponiéndose, buscando vivir en un entorno más tranquilo y menos expuesto al virus. Hace unos días hablamos con Daniel Gascón, autor del libro " Un hipster en la España vacía". Tras esa charla nos llegó un tweet que nos agradecía la conversación. El autor de esa mención fue "Tractorista de Castilla", o lo que es lo mismo Rodrigo Carrillo.

Tiene 31 años y vive en Villar de Cañas (Cuenca) Hace diez años él y su hermano comenzaron un proyecto para cultivar plantas aromáticas. “Empezamos con unas 30 hectáreas para cultivar lavanda y lavandín. Cada año vamos metiendo más extensión y ya hemos llegado a unas 100 hectáreas”, nos dice Rodrigo. En esta empresa " familiar" trabajan ellos dos y una tercera persona todo el año dedicada al cereal. “Con los años hemos ido ampliando y ya tenemos el vivero, la destilería y la maquinaría. Ya lo podemos hacer todo”. La lavanda se dedica a cosmética y perfumería mientras que el lavandín se dedica a la droguería. Estudió Sociología y aunque le gustaba el campo nunca pensó que iba a ser su modo de vida. “El campo no es para enriquecerse porque tiene muchas inversiones, muchos gastos y cada día el precio de las cosas va subiendo. Hay que trabajar, pero el campo da para vivir”, nos dice.

Cada vez son más la gente joven que se dedica al campo y que comparte su experiencia por las redes sociales donde tienen miles de seguidores. “Las redes sociales me hacen tratar con mejor cara la actualidad que es estar tantas horas en el campo. A Rodrigo las redes le dan compañía “porque cuando uno está tanto tiempo en el tractor lo que me apetece salir y hablar con alguien y subir fotos del campo, de mi día a día”. Y sobre el futuro de las redes lo tiene claro: “Twitter es un pozo de miseria absoluto, pero por eso estoy ahí: para poner mi granito de arena y que deje de serlo. Las redes sociales no deben ser lugar para el odio”.