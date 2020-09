Espionaje, sobornos y motes: cuando Jorge Fernández Díaz avisaba de que el diablo entraba en España

Todos los ministros del Interior saben mucho. Jorge Fernández Díaz sabe más que los demás. Sabe que el diablo está en España, porque se lo dijo el Papa.

También explica que encontró a Dios en Las Vegas. Ha contado que tiene un ángel de la guarda al que llama Marcelo. Es un hombre de fe y eso importa. Importa porque él explica en el bien y en el mal que haya quien, dentro de la policía, haya podido delinquir.

Importa porque fue a un sacerdote, al confesor de Fernández Díaz, al que Francisco Martínez le reconoció que no aguantaba más, que hacer el bien implicaba demostrar que fue su superior quien daba las instrucciones. Esos mensajes los encontró la policía el mismo día en que se anunció el estado de alarma en España, el 14 de marzo, cuando la policía registró la casa del que había sido secretario de estado de seguridad. Allí, Martínez les dio algo más: los mensajes que implicarían a Fernández Díaz y que él había registrado ya ante un notario de Menorca.

El Congreso considera demostrado que Fernández Díaz organizó una policía política dedicada a desacreditar a rivales políticos, fuera Podemos o fueran, sobre todo, independentistas. De aquella época es la conversación con el director antifraude de Cataluña y aquél "la fiscalía te lo afina".

Es la época de los dossieres sin firma, de portadas basadas en esos dossieres. La época en la que el ministro -que condecora a varias vírgenes varias veces- condecora también al comisario Villarejo. Cuando le preguntaron por eso en Vanity Fair, él contestó: "¿Que yo he condecorado a Villarejo? Si lo he hecho, no me he enterado". Pero toda la memoria que le fallaba al exministro es la memoria que guardaba Villarejo. Guardaba literalmente, en un pendrive, que la policía halló en su casa con evidencias sobre un seguimiento a Bárcenas. Lo llamarán indicio Pe9. Es el origen de Kitchen.

Villarejo admite el plan y cuenta que se pagó con fondos reservados. Como explicó la SER, se calcula que el operativo costó medio millón de euros. El juez acaba investigando una trama que parece de novela, chusca: el Gobierno pagando supuestamente al chófer de Bárcenas para que sustraiga la documentación que pueda comprometer al PP. Una operación Kitchen para que no se investigue la operación Gurtel.

"Mis cajas las han abierto Villarejo o el comisario el Gordo", dijo Bárcenas. Pero esta no es una de las historias de Villarejo. Esta vez es el segundo de Interior, jurista, que fue diputado del PP, mano derecha de Fernández Díaz quien apunta, con mensajes, al ministro, a Cospedal, quien insinúa que Rajoy sabía.

Este es un caso que mezcla espionaje, sobornos y motes como "el barbas" o "el asturiano". En este caso aparece un falso cura que asaltó la casa de Bárcenas a punta de pistola en aquella época en la que se publicaron los papeles de Bárcenas, en que leímos el "Luis, sé fuerte" y en que Bárcenas, que todavía no era "esa persona de la que usted me habla", amagaba con tirar de la manta.

Aquella época de la cúpula del PP que auparía luego a Pablo Casado. Kitchen fue de 2013 a 2015, el año en que Casado fue nombrado vicesecretario de comunicación por Rajoy aunque era sólo un diputado por Ávila. La época en que, según Fernández Díaz, el diablo estaba entrando en España.