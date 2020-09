Irene Lozano: "Se puede tomar la decisión de inhabilitar al presidente de LaLiga, lo estamos estudiando"

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, fue la gran protagonista de la noche en El Larguero. La figura que lidia con el conflicto Tebas-Rubiales aclaró la postura de la institución que preside y destacó que, entre otros asuntos, están "estudiando" los vínculos de la familia Tebas con el CF Fuenlabrada: "Se puede tomar la decisión de inhabilitar al presidente de LaLiga".

El asunto también está en manos de la Justicia, pero Irene Lozano reconoció su desacuerdo con esta relación con el club madrileño: "Me parece que no es lo más ejemplar que el hijo del presidente sea el abogado de uno de los equipos de LaLiga. porque genera unas dudas que no deberían suscitarse".

El CSD ha puesto en manos de la Fiscalía el caso Fuenlabrada, ya que les parecía que "no podía quedar así" tras el fallo del TAD, órgano propio de LaLiga, institución a la que dio la razón. No obstante, Irene Lozano aclaró que "no se cruzan" los vínculos de la familia Tebas y el Fuenlabrada con las decisiones de carácter deportivo que derivaron en el descenso del Depor.

Fuego cruzado

La mediadora de los 'pactos de Viana' también analizó el punto en el que se encuentra la tensión entre LaLiga y la RFEF: "Hemos tratado de avanzar en el entendimiento, pero hay un problema grave que resta energía en una batalla absurda que da mala imagen del deporte español a nivel internacional”.

Irene Lozano señaló a Tebas y Rubiales apuntando que "algunos dirigentes no saben lo que es dirigir una institución deportiva". Además, instó a ambos a contribuir en la "cultura de la paz" para lograr acuerdos entre ambos organismos.

Uno de los asuntos que pone de manifiesto la maltrecha relación entre LaLiga y la RFEF es la disputa de partidos en viernes y lunes. La presidenta del CSD explicó que le "desanima" mediar en un conflicto que ya está judicializado. "¿Se debería haber anunciado antes? Probablemente sí. Todos estamos trabajando en situaciones muy difíciles, por lo que no quiero criticar a nadie", añadió en referencia al fallo de la juez de Competición.

Vuelta a los estadios

Una de las competencias del CSD es el retorno de los aficionados a los estadios y complejos deportivos. En este sentido, Irene Lozano señaló que "no es recomendable" por el momento y reconoció que es poco probable que se produzca "antes de terminar el año" en los campos de fútbol de LaLiga.

La figura de la presidenta del CSD se encuentra en el ojo del huracán. El Partido Popular pidió su dimisión en el Congreso de los Diputados, actuación que criticó Lozano: "Distingo un PP en el Congreso que no ha aportado soluciones y otro con el que hemos llegado a un acuerdo complejo en las comunidades autónomas". Se refería la presidenta al protocolo de la vuelta del deporte que ha firmado con las federaciones y las autonomías.

Yankilandia con José Antonio Ponseti | Yankilandia: vuelve la NFL 00:16:02 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín analiza la ofensiva de Irene Lozano contra Tebas y Rubiales, la vuelta al deporte no profesional y la rebeldía de Bale en el Madrid 00:40:37 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero (programa completo): Entrevista a Irene Lozano (09/09/2020) 01:59:20 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Irene Lozano habla sobre su papel en la guerra LaLiga-RFEF, el caso Fuenlabrada y la vuelta de los aficionados a los estadios 00:45:40 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: segunda parte (09/09/2020) 00:26:58 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: primera parte (09/09/2020) 00:30:56 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (09/09/2020) 00:56:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | Javier Herráez: "Bale es un grandísimo futbolista pero está despreciando su tiempo y su carrera" 00:05:13 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

La NBA con Antoni Daimiel | Daimiel analiza la actualidad de la NBA: playoffs, estado de Marc Gasol, el fin de Antetokounmpo en los Bucks... 00:14:54 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (08/09/2020) 00:28:49 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero (programa completo): El Atlético de Madrid no quiere negociar por Morata (08/09/2020) 01:59:45 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (08/09/2020) 00:51:42 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín de El Larguero analiza la situación enquistada de Bale en el Madrid y el descontento de Morata con el Atlético 00:31:24 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: segunda parte (08/09/2020) 00:31:28 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (08/09/2020) 00:55:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.