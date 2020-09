"El principal problema no es el michelín": El Sanedrín de El Larguero repasa la situación de Hazard

El estado de forma de Eden Hazard a la vuelta de vacaciones ha levantado sospechas en el entorno del Real Madrid. A la decisión del seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, de no alinearle ni un solo minuto en sus dos partidos de la UEFA Nations League, se han sumado varias imágenes que no dejan en buen lugar su físico y que han despertado la preocupación de la familia madridista.

Tras una primera temporada en la que el futbolista mismo reconoció no haber llegado en un pesaje óptimo, los fantasmas del pasado reaparecen. En el Real Madrid preocupa la progresión de un jugador que apuntaba a ser la estrella del equipo. La reincidencia con el sobrepeso, como ha abordado El Sanedrín de El Larguero, es solo uno de los múltiples frentes abiertos que han originado dudas respecto a Hazard.

Jesús Gallego: Cuando terminó el partido de Manchester alguien le debió decir a Hazard que se estaba jugando su futuro. Tiene que llevar a cabo un trabajo exhaustivo en su articulación, para trabajar el peso y todo. El principal problema no es el michelín, es la articulación y el peroné. Hazard se está jugando en los próximos tres meses su carrera en el Madrid y como futbolista. El michelín te lo puedes quitar, pero el peroné es lo más preocupante. Roberto Martínez no le ha puesto porque ve riesgo de que se vuelva a romper.

Julio Pulido: ¿Hay que decirle a Hazard que tiene que cuidarse para no llegar fuera de forma? El año pasado llega con sobrepeso, pero este verano ha hecho lo mismo. Puedes tener un verano en que te puedes distraer, pero si ves que te pasa factura tomas nota. Me parece increíble que a un futbolista profesional le tienes que decir que tiene que ser profesional y que cuidarse un verano. El Madrid le tiene que decir que esto no puede ser. ¿Qué tenían que haberle dicho, llamarle y preguntarle 'qué estás comiendo'?

Antonio Romero: Nos interesa mucho más a nosotros el precio que a los aficionados del Real Madrid. Lo que les interesa es el rendimiento. En el Madrid intentar tapar que se equivocaron en su diagnóstico. La imagen de Hazard contra el City no es la de un futbolista recuperado. Te ficha el Madrid, te presentas gordo y dices con una sonrisa en la boca que en verano te descuidaste un poco, y en el segundo año que tienes que ser el futbolista referencia te vuelves a presentar gordo. En el Madrid se deberían cabrear con Hazard y no con la federación belga. El entrenador de Bélgica le ha visto que está como un zurullo.

Jordi Martí: Vistos los precedentes de la temporada anterior estoy con Gallego en que el club tiene que hacer un seguimiento especial. Nosotros la pasada temporada lo edulcorábamos un poco, pero para mí el gran escándalo del caso Hazard es que Florentino ha filtrado a los medios que costó 100 millones y ahora hay una investigación sólida que dice que ha costado 130 y que puede llegar a 160. Me parece un escándalo mayúsculo.

Miguel Martín Talavera: Había que haberle dado un toque muy serio la pasada temporada. Lo de este año no hay por dónde cogerlo porque vienes de una lesión, es el segundo año y... ¡Cómo te habrá tenido que ver le seleccionador para no sacarte!

Javi Herráez: El pasado año se equivocó y llegó con sobrepeso. Cuando comenzaba a despuntar Meunier le lesiona, al final llega la operación y llega muy mal o muy tarde al final de temporada. Ahora se ha equivocado gravemente, debe llegar fino, no con sobrepeso, y lo que es más importante dice que le duele, le molesta. No ha recaído de la lesión, pero no tiene buenas sensaciones.

