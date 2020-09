El mercado de fichajes atraviesa un extraño momento debido a la crisis del coronavirus: los clubes pasan por un momento de pérdidas y la llegada de superestrellas parece cada vez más complicada. Manu Carreño analizó la situación en El Larguero de este jueves

"En este juego de agentes, representantes y filtraciones interesadas tengo la sensación de que este año hay más ruido que nueces. No hay dinero. Suena mucho por aquí y por allá, pero cuando se ponen a hacer cuentas Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, están pensando en a ver cómo les bajan el sueldo a los jugadores y cómo recuperan el dinero que han perdido afectados por la pandemia", comenzó a explicar.

El director de El Larguero matizó que sí habrá fichajes, pero que la Liga española se verá perjudicada respecto a otras. "No digo que no vaya a haber fichajes, pero mientras vemos cómo en la Premier despilfarran, a mí me da que aquí no sé si va a llegar alguien de cierto nivel", añadió.

"No hay mucho dinero. Vamos a ver si lo que dicen los representantes es verdad. Ya estamos viendo como en los últimos años las estrellas no están eligiendo nuestro fútbol y ahora menos", concluyó.

