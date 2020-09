Ayer el Gobierno sufrió una importante derrota en el Congreso de los Diputados en su plan para que los Ayuntamientos pudieran utilizar sus superávits. La derrota del gobierno fue celebrada por la oposición con un sonoro aplauso. Así somos en este país, los fracasos en las negociaciones se celebran como éxitos por el daño que se inflige al contrario.

Lo que pasó ayer demuestra también que el Gobierno no tiene nada asegurado. Ayer no le apoyó ni el bloque de la investidura ni el alternativo que también busca para los presupuestos y demuestra también que el PP hace del bloqueo su estrategia. El Gobierno perdió y la bancada popular lo celebró como si ellos hubieran ganado alguna votación, pero sus alcaldes se quedan también sin el dinero porque el "no" a la propuesta del Gobierno no fue acompañada de ninguna propuesta alternativa.

El bloqueo por el bloqueo, sin plantear otras salidas que se puedan incorporar a la negociación. Porque negociar es eso uno propone, el otro también y se van acercando las posturas a base de cesiones, pero ceder es una palabra que en el Congreso tampoco se conjuga.

El gobierno tampoco entendió, en este caso, las claves de la negociación, si sus arcas andan escasas, no están mejor las arcas de los ayuntamientos, y tiene que contar con ellos para financiar las necesidades de todos. La propuesta del Ejecutivo ya llegaba al Congreso herida, en la votación de la Federación de Municipios había salido adelante por la mínima, ninguna otra fuerza política la apoyó. Era evidente que la negociación era necesaria.

Nadie hizo nada, nadie cedió y el resultado es que los ayuntamientos no tienen el dinero que necesitan para sus vecinos, pero ese ya es otro asunto. La alta política no se detiene en minucias como esta, y entiendan la ironía.