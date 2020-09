La banda sonora de los secretos de Estado

Dice Pino que All I Wanna Do es una canción para conducir un descapotable con la melena al viento por Sunset Boulevard. Pero hoy arrancamos con otra canción de Sheryl Crow, la que dedicó a Steve McQueen. El actor también inspiró un disco de Prefab Sprout, grupo británico de pop elegante, en el que hoy se fija ‘El Amigo’ para darnos su versión de “Cars and Girls”.

McQueen era republicano pero apareció en la lista de enemigos que manejaba Nixon y que se hizo pública en la investigación del Watergate. El periodista Bob Woodward, que destapó aquel escándalo, publica la semana que viene un libro sobre Trump en el que queda claro que el presidente mintió deliberadamente para no crear pánico ante la amenaza del COVID-19. Esa es la noticia de la semana a la que ponemos música. Aunque hablando del Watergate, inevitable no acordarse también del espionaje del PP a Bárcenas que también ha estado en los titulares estos días.