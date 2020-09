¿Te ofrecerías voluntario para probar medicamentos?

Hasta 12 años puede tardar en estar listo un medicamento. Y solo al final de este periplo es cuando los ensayos se llevan a cabo en humanos. Las convocatorias se hacen a través de anuncios en las Facultades pero sobre todo a través de Twitter. “Te pones una alerta en el móvil para llamar en cuanto se publica. Si no eres rápida no entras, llama muchísima gente. Sobre todo a las del Hospital de la Princesa”. Lo dice Amanda, toda una experta en ensayos clínicos. Durante más de tres años fue voluntaria para probar medicamentos a los que les caducaba la patente. “Lo hice por dinero. Estaba en paro y en dos días ganaba lo que mismo que en un mes en otros trabajos. Merecía la pena el riesgo”. Con lo que sacó durante esos años pudo financiar el primer disco de su grupo (Derry of the veil). Pero ¿y los riesgos? “Al principio me daba miedo, sobre todo porque tengo fobia a las agujas. Pero si estás quieta no tiene por qué hacerte bulto la vena. Nunca me ha pasado nada grave, bueno, una vez me dieron nauseas pero no llegué a vomitar. A la que vomitó la expulsaron del ensayo. Lo más fuerte que he probado es el Fentanilo, después me enteré de que la cantante de The Cranberries se había muerto de una sobredosis de eso”.

A Amanda no le pasó nada pero a algunos con los que coincidía en las pruebas le contaban que habían tenido alucinaciones al probar antipsicóticos. La mayoría de los que acuden son “voluntarios” por dinero. Se paga una media de mil euros por un ingreso de dos días y en función de las extracciones y horas que pases. “Muchos llegan sin tener mucha idea de lo que es esto. Se les informa del medicamento y los posibles efectos secundarios. Solo el 5% de los voluntarios son pacientes sanos y suelen participar en la fase 1 del ensayo. En las siguientes fases (3,4 y 5) participan pacientes enfermos. Y para ellos no se abren convocatorias. Son los médicos que les tratan los que se lo proponen. A los sanos se les paga por las molestias. A los enfermos no, porque en realidad forma parte de su tratamiento” Lo explica el doctor Jesús Frías, Director de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Jefe de Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario La Paz.

Los requisitos para seleccionar pacientes sanos son estrictos: mayores de 18 años, que no fumen, que no hayan consumidos drogas ni alcohol ni que estén tomando otros medicamentos o hayan participado recientemente en otro ensayo clínico. “No siempre se cumple- dice Amanda- Yo he participado en varios sin dejar pasar el tiempo aconsejado. Y he coincidido con otros que la semana anterior habían fumado o se habían medicado. Iban nerviosos por si en los análisis se descubría”.

Oxford reanudará los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 En un comunicado, Oxford indicó que las pruebas de la vacuna, denominada ChAdOx1 nCoV-19, se reanudarán en el Reino Unido después de hacer una pausa el pasado día 6 como medida de precaución

Sobre los ensayos de la vacuna de Oxford, el doctor Frías puntualiza: “Es normal que surjan reacciones adversas, para eso están los ensayos, para detectarlas y solucionarlo. Pero no es verdad que eso paralice el ensayo. Sigue adelante con los pacientes con los que se está trabajando. Lo único que se para es la inclusión de pacientes nuevos”. Tampoco es posible asegurar una fecha en la que esté lista la vacuna, “en las fases no hay una definición de tiempos estables. Depende del protocolo del ensayo. Cada uno es un mundo”. A esto se une el miedo, “en el ensayo de Covid que estamos haciendo en La Paz se han dado de baja 70 pacientes por el medio que ha causado el caso de Oxford”