"Está ante su ahora o nunca": Lluis Flaquer avisa que será la última oportunidad para este jugador del Barça

Los partidos de pretemporada han arrancado este sábado para el nuevo FC Barcelona de Ronald Koeman. El amistoso ante el Gimnàstic de Tarragona ha dejado un buen resultado como carta de presentación y muchos reestrenos, con sus luces y sombras. El tramo final de Carrusel ha analizado la puesta a punto de un conjunto azulgrana que ansía una reconstrucción en tiempo récord.

Nombres como Leo Messi, Philippe Coutinho u Ousmane Dembélé han acaparado las cámaras en un retorno que se ha demorado por las circunstancias sanitarias. Sobre este último se han referido Lluis Flaquer, Jordi Martí y Marcos López, en quien tienen puestas muchas expectativas a pesar de que avisan de que sus opciones de convencer al barcelonismo se agotan.

Lluis Flaquer: Se le va a exigir mucho a Dembélé. Es un jugador que me despista. Tiene un potencial técnico tremendo. Siempre que las lesiones le respeten tiene velocidad, regate, tiene hasta gol... pero luego lo veo perdido en el juego colectivo. Es un jugador que está ante su ahora o nunca. Todo dependerá de esa fragilidad que tiene en sus piernas.

Después de la inversión que hizo el Barça por Coutinho y en el contexto actual de crisis económica, tiene la obligación de intentar recuperar al mejor Coutinho posible. Toda la competitividad que tienes arriba no la tienes abajo. Jordi Alba no tiene competencia, Piqué y Lenglet no tienen competencia y en la banda derecha está Semedo, que es Semedo. Al final está Sergi Roberto, que siempre se piensa que va a ser centrocampista y luego pasa al lateral porque Semedo no da la talla.

Jordi Martí: Me quedo con la determinación de Koeman para sacar adelante su libreto. Setién no tuvo el coraje y dio marcha atrás. Koeman mantiene ese 4-2-3-1 que tanto le funcionó con Holanda. Faltan todavía dos semanas para acabar de engrasar este nuevo esquema, pero yo celebro la determinación para lo táctico y para ser consecuente.

Dembélé no nos ofrece fiabilidad, pero ha sido de lo más destacado. Ojo con este sistema, porque obliga a tener concentración y mucha implicación en las bandas. Para mí el gran nombre propio de lo que hemos visto ha sido De Jong. Se siente investido de autoridad y en este sistema Koeman le destina todas las miradas para que él sea la catapulta del juego del Barcelona. Veo muchos recursos, pero los veo desequilibrados.

Marcos López: El partido de hoy, que no tiene ningún valor, nos transmite lo que es el viejo Barça en la primera mitad y luego el nuevo Barça en la segunda mitad. Pjanic ni siquiera ha sido presentado y luego tienes dos chicos jóvenes como Pedri, que hoy estaba dándole pases a Messi con 17 años después de haberle estado viendo en la tele; y Trincao, que ha demostrado desparpajo.

El mensaje más fuerte ha sido dejar fuera de una lista de 25 a Luis Suárez y a Arturo Vidal. En la primera ocasión que ha tenido de demostrar que no cuenta con ellos, los ha dejado fuera. Koeman no tiene ni tiempo ni margen para fallar. El Barça va a tener este año más recursos que la temporada pasada, sobre todo de medio campo para arriba. Hay dos sitios para tres centrocampistas, la competición se va a elevar a un nivel extremo y creo que comenzarán la temporada Busquets y De Jong.