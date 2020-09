Un experto pide el truco de la tortilla "sin romper el huevo" para evitar otro confinamiento

El jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Santiago Moreno, inaugura este lunes el I Congreso Nacional COVID-19, en el que más de 20.000 profesionales sanitarios van a compartir de forma telemática los principales hallazgos científicos que se han producido en España sobre la pandemia. Califica la situación actual como de "transmisión extraordinaria" y reconoce que no sabe cómo se ha podido llegar hasta aquí pero intuye que se debe a varios motivos. En cualquier caso, considera que no se pueden comparar las cifras de contagios de la primera ola de ahora ya que "si en marzo se hubiese hecho el mismo número de PCR a asintomáticos que se están haciendo ahora, el número de positivos habría sido mucho más elevado".

"Visto lo visto", Santiago Moreno cree que "es más que probable" que España se fuera rápido en la desescalada: "De nuevo, lección aprendida, igual que a lo mejor iniciamos el confinamiento un poco tarde, pero no hemos sido los más rápidos en hacer la desescalada. No hay mucha diferencia de cómo lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Francia, Italia o Alemania. En algunos aspectos incluso fueron más rápidos que nosotros. Así que debe haber otros factores que determinen el incremento de positividades que puede que algún día sepamos pero que todavía no sabemos".

Sobre la posibilidad de otro confinamiento, Moreno anima a explorar antes otras opciones: "Igual que no podíamos cuestionar que en marzo esta era la única medida que podía ser eficaz, yo creo que ahora tenemos que jugar con más de un factor: el sanitario sigue siendo el decisivo, pero tenemos que ver qué medidas tenemos que adoptar para que reduciendo al máximo la transmisión no se tuviera el impacto tan tremento sobre la vida social y económica. No sé si un país podría soportar otro confinamiento del estilo al que tuvimos". Recuerda que la presión hospitalaria y el número de pacientes con síntomas que acude a la Atención Primaria a hacerse una PCR es significativamente menos, aunque eso "no es motivo de relajamiento sino todo lo contrario" pero cree que quien se encargue ahora de diseñar la política de actuación "debe intentar hacer la tortilla sin romper el huevo".

Este experto considera que las salidas después del confinamiento han podido tener algo que ver con los rebrotes pero cree "esto no lo explica todo": "La pinta es que las aglomeraciones son ahora mismo el gran peligro. Tengo la impresión de que los grandes brotes y las grandes transmisiones ocurren en aglomeraciones", insiste.