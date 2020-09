"Era eso lo que me comía por dentro": Álvaro Benito y Kiko explican lo duro que fue dejar el fútbol

En la noche de este lunes relató su historia en El Larguero Ignacio Camacho, que ha dejado el fútbol a los 30 años por una larguísima lesión en la zona del peroné y del tobillo de la que no ha podido recuperarse a pesar de todos sus intentos durante más de dos años.

"He llegado a un punto que no he podido más. Ha sido una decisión muy meditada (...) Lo he intentado todo, me voy con la conciencia tranquila", señaló el exfutbolista de Atlético de Madrid, Málaga o Wolfsburgo.

Para Camacho, "una operación era una alegría porque eso me abría la puerta a seguir luchando".

En esa misma línea compartieron sus vivencias tanto Kiko Narváez como Álvaro Benito, que también, en diferentes circunstancias, acabaron dejando el fútbol por lesiones.

Kiko Narváez relató cómo fue el momento en el que comprendió que debía dejar el fútbol: "Recuerdo el día que, jugando con el Extremadura, fui a Levante a intentar recuperar la ilusión. Tenía la sensación de que yo no había abandonado el fútbol, de que el fútbol me había abandonado a mí. En dos anticipaciones de chavales tuve la sensación, me di cuenta de que tenía que dejarlo y era duro…".

Álvaro Benito, por su parte, ha explicado: "Recuerdo que después de tantas operaciones infructuosas, que llegaron hasta nueve en mi caso, y nunca volver a encontrarme bien… Tuve un intento con el Getafe de reencontrarme con el fútbol y me di cuenta de que era imposible. Cuando comprendí que aquello no podía seguir por ese camino, respiré porque el proceso de incertidumbre de no saber si voy a volver, en las condiciones que volvería o si volvería a ser el que era me comía por dentro casi igual o tanto que el sufrimiento físico y mental de las propias operaciones y la recuperación".

Kiko Narváez dejó el fútbol con 30 años, cuando jugaba en el Extremadura. Poco antes de su retirada estuvo 14 meses alejado de los terrenos de juegos por varias lesiones en sendos tobillos.

Álvaro Benito se retiró con 27 años tras una grave lesión de rodilla de la que nunca pudo recuperarse, a pesar de ser intervenido quirúrjicamente hasta en nueve ocasiones.

