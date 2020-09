"Espero que el PP aproveche la ley de memoria para rectificar la trayectoria negacionista que inició Rajoy"

Este martes, el Gobierno ha presentado tras el Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva ley de memoria histórica. Con esta nueva legislación, el Ejecutivo pretende, entre otras medidas, anular de pleno derecho los juicios sumarios del franquismo así como prohibir la Fundación Francisco Franco y convertir el Valle de los Caídos en un cementario civil una vez finalicen las obras en las que está inmerso tras la exhumación del dictador. "Los símbolos que enaltecen la dictadura y atentan contra la dignidad de las víctimas deben desaparecer, de ahí que haya un régimen sancionador, que es lo que no había en la ley anterior", ha celebrado Carmen Calvo.

"Este Gobierno va a sostener una línea de subvenciones para, hasta que la ley entre en vigor, seguir avanzando para recuperar la memoria histórica. Esto es un gran paso (...) Hemos vivido que las familias tuviesen que pagar las tasas para excavar en las cunetas, hasta eso hemos milimetrado que no vuelva a ocurrir. Esta ley viene a representar lo contrario", ha continuado la vicepresidenta.

Otras de las novedades de esta semana ha sido el anuncio de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se reunirá con ERC y EH Bildu antes de que la propia Carmen Calvo lo hagan en la ronda de consultas con todas las formaciones que el Gobierno está llevando a cabo para negociar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. "Entiendo que el vicepresidente segundo, lider de otro partido que integra el Gobierno, esté haciendo también su trabajo de testar alguna posibilidad para alcanzar unos PGE que el Gobierno considera importantes", ha apuntado Calvo, restando importancia a que ambos se reúnan con Gabriel Rufián este mismo miércoles.

Sobre el anteproyectado presentado este martes por el Gobierno sobre la memoria histórica y la negociación de los presupuestos ha hablado Carmen Calvo en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

"Me he sentido muy afortunada en nombre de los demócratas españoles y en nombre de la memoria de los que estamos al lado de los derechos y la libertad de la gente".

"Lo decía Azaña, decía que los españoles éramos muy desmemoriados con la larga historia que teníamos desde la Constitución de Cádiz. Siempre se nos ha olvidado el rastro de tantos hombres y mujeres que siempre pensaron que la clave de su vida era tener un país moderno, con libertad de derechos y con el poder en la ciudadanía. Hay qe encontrarnos con ese lado. Es algo más que el golpe de Estado contra la España constitucional, la dictadura, la represión y el exilio".

"El patriarcado y el machismo lo impregna todo. Somos más de la mitad de la población y somos muy invisibles en la historia y en la recuperación de la memoria. Hay un rastro inmenso de mujeres que pelearon contra el fascismo y que no han corrido la misma suerte que sus compañeros".

"La Biblioteca Nacional la salvan los bibliotecarios y las bibliotecarias, entre ellas María Moliner, por poner un ejemplo. Por el solo hecho de ser compañeras, madres, mujeres o novias de hombres significados, se les ha olvidado. Este fue un refinamiento de la represión además de fascista, machista".

"No, esta ley no es demasiado ambiciosa sino que está bastante bien medida. Hemos aprendido con la ley de 2007 del gobierno de Zapatero. Ahí hemos visto las lagunas, los errores y los aciertos. Vamos sobre un terreno seguro y sobre una jerarquía de acciones sabiendo que todo esto tiene su camino en el tiempo. No sabemos cuántas personas están desaparecidas ni tenemos un mapa exacto de fosas. Tampoco tenemos un listado de víctimas, pero la dignidad consiste en hacerlo. Tardaremos, pero que podamos reencontrarnos con verdad y justicia en nuestro pasado es un sentimiento mayoritario".

"Empezamos una gran tarea. Vamos tarde, pero creo que le ha pasado a algunos países. Quizá Alemania fue más rápida que el resto, pero Alemania fue el epicentro de lo que ocurrió en el fascismo (...) No era justificable tardar un año o dos en sacar esto adelante".

"Las fundaciones que reciban dinero público... la ley es muy precisa. No pueden recibirlo si su fin es el enaltecimiento de ideas totalitarias (...) Cuando exhumamos a Franco la idea, el contenido, era parecido a este. Franco no podía estar en un lugar público en el que ser enaltecido. Lo que recoge esta ley es lo mismo que el resto de las europeas. No puede haber fundaciones con ese objetivo porque va en dirección contraria a la democracia y a la memoria de las víctimas".

"La fundación de los Benedictinos queda extinguida cuando entre en vigor la ley. El Valle de los Caídos quedará como cementerio civil. Habrá víctimas de los dos bandos protegidos por Patrimonio Nacional. Será un cementerio civil sin ningún tipo de elemento".

"La ley pormenoriza muchas situaciones y dice que todos los elementos que sean simbólicos o recordatorios de la dictadura o no respeten la dignidad de las víctimas deben desaparecer de nuestras plazas o nuestras calle. Se salvan los valorados artísticamente o que constituyan estructuras que pongan en peligro la integridad del edificio que integran".

"Este año estamos movilizando casi 9 millones de euros. Hace dos ejercicios estaba dedicado 0 euros. Hablamos de que además hay otras derivadas que tendrán que ver con los archivos del país. Hay varios ministerios importantes implicados en esta ley y vamos a seguir ordenando los fondos y los archivos para recuperar nuestra memoria. En esos archivos está el exilio. Mirando al futuro, esta ley va a crear una fundación pública para preservar la memoria de las presidencias democráticas. Es una ley para mejorar nuestra democracia".

"De Vox no espero nada, el líder de Vox equiparó la dictadura con la democracia literalmente. Homologó ambos periodos sin inmutarse. Yo si espero que el PP aproveche esta oportunidad para rectificar esta trayectoria negacionista que inició Rajoy jactándose de que no se gastaba ni un euro en memoria histórica".

Sobre la negociación de los PGE

"Yo soy la ministra de Relaciones con las Cortes. Ojalá esta legislatura se hubiera iniciado sin la situación tan penosa que vivimos con la pandemia y esta ronda la hubiera podido hacer en marzo o abril porque habría podido hacer mi plan normativo. Esto no ha podido ser y yo lo que hago es una ronda con todos los grupos para conocer sus posiciones y mostrar las nuestras. Este es mi trabajo. En este sentido, cumplo con mis obligaciones y lo haré con todos los grupos".

"Yo tengo que decirle que comprendo que es una novedad importante y es que seamos un Gobierno de coalición. Lo comprendo y lo vivo con normalidad. Yo los voy a ver a todos los grupos salvo a Vox porque cada día nos dicen que no tienen nada que hablar y nos califican de gobierno ilegítimo. Con los demás, voy a hablar con todos. Entiendo que el vicepresidente segundo, lider de otro partido que integra el Gobierno, esté haciendo también su trabajo de testar alguna posibilidad para alcanzar unos PGE que el Gobierno considera importantes. Yo lo vivo con normalidad, pero entiendo que me lo pregunte".

Sobre el magistrado Valdés

"El Gobierno no se puede pronunciar en el caso de Valdés, pero todo lo que usted me pregunta está regulado en la ley. En el paso siguiente, él está aforado y todas esas situaciones tienen una situación previsible. Sobre estos asuntos el Gobierno no se pronuncia, pero condena todas las violencias que se produzcan sobre las mujeres que queden acreditados por los tribunales. Cualquier situación que tenga que afrontar esta persona, tiene una previsión normativa".