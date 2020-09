Marta Pascal: "Se puede dar el escenario de que Torra no acate la decisión del Supremo"

El Tribunal Supremo estudia mañana el recurso de Quim Torra contra su condena de un año y medio de inhabilitación. Fue el el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien lo condenó por un delito de desobediencia, por negarse a retirar lazos amarillos de edificios públicos durante la campaña electoral de las generales de abril del año pasado. Torra recurrió y ahora el Supremo tiene que decidir si ratifica o no la pena. El fallo lo conoceremos en cualquier momento a partir de mañana y esa posible inhabilitación de Torra ha sobrevolado todo el Debate de Política General que se ha celebrado hoy en el Parlament de Catalunya. En 'Hora 25', le hemos preguntado a Marta Pascal, secretaria general del Partido Nacionalista de Cataluña, cómo ve la situación política y un posible adelanto electoral.

Pascal, que acaba de presentar esta tarde en Madrid, su libro 'Perdre la por. Un manifesto a favor de la política', asegura que es importante "plantear las cosas desde la racionalidad" y confiesa que pensaba que antes de la decisión del Supremo sobre Torra, estarían las elecciones convocadas.

"El president Torra sigue hablando de confrontación y unilateralidad. A mí no me gusta ver al President ante el Supremo, me hubiera gustado que no llegara a situar a la institución en esta situación, pero aún está a tiempo de convocar unas elecciones que son necesarias".

"Se puede dar el escenario [de que Torra se niegue a acatar decisión del Supremo]. Pedimos que se deje de simbolismo y activismo y que empecemos a hacer política de verdad. Hay que preservar la institución".

"Nosotros como PNC hemos hecho un planteamiento nuevo. Estamos en un momento fundacional y vale la pena que los catalanistas que quieren fortalecer el autogobierno y también aquellos que somos independentistas podamos ir juntos. Tenemos la obligación de intentar entendernos. Pero no estaremos en una eventual candidatura defendiendo ni la unilateralidad ni la confrontación. Es posible hacer política manteniendo unos ideales pero lo prioritario es recuperar el país y dar solución al conflicto entre Cataluña y España desde la bilateralidad. No vamos a renunciar al referéndum acordado, pero hay muchos temas que solucionar mientras tanto".

"La mayoría de la moción de censura a veces se tambalea un poco. Es necesario recuperar ese espíritu porque España necesita unos presupuestos".