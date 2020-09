Oyarzabal, sobre Silva: "Que venga aquí habla bien de la Real; cuando era pequeño iba a verle a Ipurua"

Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, pasó por El Larguero para explicar cómo se encuentra el conjunto donostiarra antes del partido contra el Real Madrid y la vuelta de Odegaard a Anoeta.

"Hablé con Odegaard en su día, cuando se marchó. Le escribí un mensaje dándole las gracias por cómo se había comportado con nosotros. Si viene el domingo, ya estaremos con él. Tiene la capacidad y la mentalidad para hacerlo bien. Yo le deseo toda la suerte del mundo", expresó sobre el noruego.

Sobre la llegada de David Silva, Oyarzabal explicó que: "Que un jugador como él venga aquí habla bien de la Real. Yo cuando era pequeño iba a verle cuando jugaba en el Eibar a Ipurua".

Respecto a las polémicas arbitrales del último partido contra el Real Madrid, el jugador dijo que "los jugadores no hablan de estas cosas". "Nos centramos en preparar el partido lo que está en nuestras manos. No quiero que sea excusa, el árbitro es una persona más del partido y como es lógico habrá veces en la que se equivoque. No hay que echarles culpa de nada", explicó.

Oyarzabal ha sido uno de los casos positivos de coronavirus que ha tenido la Real Sociedad. Sobre ello, el jugador explicó que "lo lleva con naturalidad". "En cualquier sitio te puede tocar, por muchas precauciones que tomes. Es verdad que es algo novedoso a lo que nos estamos acostumbrados", explicó.

"Creo que hay muchas cosas por aclarar sobre el protocolo de LaLiga. Al final quien toma estas decisiones lo hace porque sabe lo que es lo mejor. Hay que organizarse y poner criterios comunes para todo el mundo. A veces por desconocimiento puede pasar esto", añadió.

Respecto a la marcha de Reguilón al Tottenham, el capitán de la Real explica que: "hay mil historias que puedan estar en su cabeza si al final ha tomado esa decisión. Siempre se mira por el bien de cada uno y su entorno".

En lo referente a la final de Copa, pendiente de jugarse entre la Real y el Athletic, el jugador dijo que "están con la incógnita de no saber lo que va a pasar". "Ojalá se empiece a solucionar lo antes posible. ¿Juntar dos finales de Copa? sería bonito", añadió.

Sobre la racha de malos resultados de la Real tras al vuelta de Laliga, el jugador explicó que "No cree que fuese por estar en casa". "Eso es el fútbol y por eso nos gusta. Son cosas que no puedes planificar y hay veces que las cosas no salen bien. El equipo ha venido bien de las vacaciones", concluyó.