Estrenamos 'Todos Tenemos Cosillas', lo nuevo de Rusos Blancos

"Creo que tampoco es para tanto" es un concepto muy de Rusos Blancos. Y es que al final no hay que hacer de todo un drama, aunque lo más dramatizable en esta vida sea el amor no correspondido. La banda madrileña tiene esa lección bien aprendida, habla de amor –muchísimo– pero sabe que hay un limite. Y digamos que con humor, pues todo se digiere mejor (algo que ya hablamos con ellos cuando sacaron su cuarto disco Bailando hacia el desastre). "Hace unos años que nos propusimos hacer canciones que relativizasen las penas derivadas del amor romántico, esos pensamientos tipo "como yo no va a quererte nadie" o "si no me quieres me muero". Porque, oye, tampoco es para tanto", dicen.

Portada de 'Todos tenemos cosillas' / Intromúsica

Todos tenemos cosillas tiene esa intención. Un tema que estrenamos en exclusiva en Fuego y Chinchetas, con su videoclip incluido en el que podemos leer la letra como si fuese una pintada en las calles de una ciudad. Pintadas que ni se acercan a ser un Banksy, son más del estilo "Emosido engañado" o "Vanpiro esiten". Grafitis escritos con más reivindicación sentimental que artística, digamos que con muy mala leche. De hecho, los Rusos Blancos cogen esta idea de la pintada que vieron por la calle y que dio pie a parte del estribillo y portada del tema: "Mari, no eres ni perra ni puta, tendrás tus cosillas". Un estreno producido y mezclado por Diego Castro y masterizada por Carlos Hernández Nombela (todo de la mano de Intromúsica) y que no pierde ni un apice de la intención sonora y conceptual de los rusos. Sin olvidar que sigue la estela del Más miedo que vergüenza que la banda publicó en plena pandemia.

Creo que tampoco es para tanto

Te quiero, tu a mi no, pero me aguanto

No necesito darle muchas vueltas

Sé quererte con la ropa puesta

No veo necesario hacer dramas

Porque nunca acabes en mi cama

No significa que tú no me quieras

Cada uno lo hace a su manera

El comité pagafantas amanza mis costillas

Te ponga de puta o de santa

Todos tenemos cosillas (x2)

No me produce el menor agobio

Las veces que me hablas de tu novio

Me miran de un modo que no comprendo

Si digo que es un tio estupendo

El comité pagafantas amenaza mis costillas

Te pongan de puta o de santa

Todos tenemos cosillas (x2)

Y creo que las tuyas no me podrían gustar más

A pesar de lo que digan los demás

Todos tenemos cosillas (x4)