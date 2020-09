Ingrid García-Jonsson, sobre sus visitas a La Resistencia: "Cuando vuelvo a mi casa pienso «ya no voy más»"

La Lengua Moderna tuvo esta semana de invitada a Ingrid García-Jonsson, una joven actriz que en el último año y medio se ha destapado como una colaboradora de late night muy solvente tras sus múltiples visitas a La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+.

"No sé si soy colaboradora, porque voy cuando quiero y como quiero. Soy más como una visitadora y es guay y es divertido porque hago lo que me da la gana", señalaba Ingrid tras ser preguntada por Quequé acerca de sus colaboraciones en el conocido programa de televisión

"Ir a La Resistencia es mi 'mañana yo salgo'. Siempre que vuelvo a mi casa digo "ya no voy más" y me dicen que si puedo ir la semana siguiente y yo 'ay, pues tengo libre'", reconoció entre risas la actriz.

"Yo me castigo cuando me lo paso muy bien porque siento que no me lo he tomado en serio", reconoció García-Jonsson. "Al día siguiente tengo como resaca emocional", añadió sincerándose la intérprete, que adujo ese sentimiento de culpa a su infancia en un colegio de monjas.