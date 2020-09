'Bochorno' o 'dudas': la oposición madrileña reacciona a las medidas del gobierno regional

Isabel Díaz Ayuso, acompañada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado ella misma algunas de las restricciones que se van a imponer en determinadas zonas básicas de la región para contener esta segunda ola de la pandemia. De momento no son pocas las críticas que le han llovido. En Sol, decenas de personas se manifiestan por considerar que estas medidas llegan tarde y mal. Por su parte la oposición en la Asamblea de Madrid reacciona así:

Ángel Gabilondo (PSOE)

Hay una cosa que me parece muy importante y es la gestión de las decisiones. Hemos visto tantos planes que al final a uno le preocupa cómo se van a gestionar. El tono inicial está bien, pero las respuestas tienen que ser conjuntas. Si pensamos que vamos a resolver problemas solo con medidas restrictivas me preocupa un poco más. Quiero ver cómo se gestiona todo esto.

La pandemia ha traído mucha desigualdad. Hay un listad de medidas sanitarias urgentes que hay que tomar. Lo primero que tendría que salir del lunes es una actuación conjunta, estoy satisfecho de que se reúnan. Deberían salir con un mensaje de colaboración total, hay servicios de Atención Primaria que hay que abrir.

No estoy satisfecho con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hemos gastado mucho tiempo en echarle la culpa al Gobierno de España sin haber tomado medidas. Los confinamientos provocan efectos muy complicados.

Ayuso no me ha llamado para anunciar estas medidas. Hubiera agradecido que trabajásemos juntos, de modo participado. Este asunto tenemos que pensarlo conjuntamente. No se pregunta. He hecho todas las aportaciones que he podido, pero no se ejecutan. Yo tampoco quiero mandar un mensaje de desánimo a la población, vamos a trabajar conjuntamente y ojalá estas medidas produzcan efectos. Tengo dudas en la gestión de estas medidas y celebro que el gobierno de Madrid y el de España trabajen juntos.

Mónica García (Más Madrid)

Las peticiones de unidad de Aguado solo sirven para que no hagamos críticas. Para hacer test que no servían para nada no pidieron unidad o para montar el hospital de Ifema.

Lo que han presentado hoy me parece un bochorno. Me ha dejado más intranquila que antes de la rueda de prensa. Son medidas injustas que hacen recaer la pandemia y la salud en áreas donde el gobierno no ha intervenido. En segundo lugar, son medidas ineficaces porque en toda la Comunidad de Madrid ya tenemos un problema de transmisión comunitaria. Estamos hablando de unos distritos desbocados. Con los 1.400 millones deberían invertirlos en rastreadores, Atención Primaria y reforzar servicios, no segregar a la población.

Los ciudadanos reaccionan

De manera espontánea se ha convocado una protesta en Sol para reclamar medidas más justas. "Nosotros confinados y el Metro está petado", han exhortado los manifestantes. Consideran que las nuevas restricciones de Ayuso, especialmente las que tienen que ver con la movilidad, responden a un ejercicio de clasismo y no a una verdadera intención sanitaria.