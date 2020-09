"No podemos enfrentarnos así al otoño": Margarita del Val explica cómo complementaría las medidas de Ayuso

Este viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado las nuevas medidas restrictivas que entrarán en vigor el próximo lunes en su comunidad. Ayuso, acompañada de su vicrepresidente, Ignacio Aguado, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que se restringe la movilidad en 37 áreas sanitarias, y limita a 6 personas máximo las reuniones en toda la región. Además, en estas 37 áreas sanitarias, se cerráran parques, se reducirán los aforos al 50% y se cerrarán los locales y establecimientos a las 22:00 horas.

[Consulta todas las áreas de restricción de la Comunidad de Madrid].

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha pasado por 'Hora 25', con Pepa Bueno, para valorar las nuevas medidas adaptadas por el gobierno autonómico. "Son bienvenidas pero insuficientes", ha asegurado Del Val, que incluso ha abogado por 'completar' estas medidas de manera que se pueda dotar de protección a las personas que den positivo en los barrios en los que se realizará el millón de pruebas anunciado por Ayuso. "Para mí, habría que ampliar estas medidas. Que todas las personas que en estas zonas den positivo no tengan desventajas, por ejemplo, laborales. Que les garanticen que no les van a despedir. Que si no se pueden confinar en casa haya hoteles medicalizados...", ha solicitado.

Todas las respuestas de Margarita del Val en 'Hora 25':

"Las nuevas medidas tienen una limitación a la movilidad, pero sobre todo se va a hacer un ensayo de detección y diagnóstico de todas las personas en estas áreas, lo que va a redundar en sus beneficios (...) Este nuevo tipo de tests son buenos tests, y esto es buena noticia. Pero este testado masivo habrá que repetirlo. Cuando se hace con un testado con PCR, se tarda unos días en positivizar, al día siguiente del contacto no se es positivo por PCR, se tarda unos días, así que habrá que hacer en estas áreas una segunda ronda en estas zonas con movilidad restringida".

"Una gran limitación de las medidas es que el 75% de los casos en la Comunidad de Madrid se quedan fuera de las medidas. Si no se introduce este 75% de casos en las medidas... Para mí, las medidas son buenas pero insuficientes (...) Son medidas tardías, aunque son bienvenidas. Madrid está llegando a una situación grave y todavía no hemos entrado en el otoño".

"Para mí, habría que ampliar estas medidas. Que todas las personas que en estas zonas den positivo no tengan desventajas, por ejemplo, laborales. Que les garanticen que no les van a despedir. Que si no se pueden confinar en casa haya hoteles medicalizados... Que haya medidas de apoyo para que a todo el mundo se le diagnostique y se rastree. Se debe rastrear a todos los contactos de un positivo, sino estamos en lo mismo. Se debe hacer un rastreo muy potente y eso no puede estar todavía en desarrollo, se debe hacer cuanto antes. Antes de un confinamiento total hay opciones, y estas son algunas de ellas (...) hay que apoyar a estos positivos y aumentar el rastreo en otras áreas".

"Hay provincias en las cuales han aprendido a volver a controlar, otras que lo han hecho bien desde el principio. Cuanto antes se tomen las medidas, mejor. En febrero había un montón de asintomáticos que no se detectaban y circulaban sin control y eso es lo que ha pasado en verano. Han contagiado de manera silenciosa. No podemos seguir en eso, hay que seguir bajando antes de que entre octubre y sus fríos. Será mejor para los niños, los colegios estarán menos castigados. Tenemos que pensar en los niños, no podemos interrumpir su educación".

"No es solo al Gobierno central, nosotros nos dirigimos también a todas las personas que han gestionado, también las comunidades. El 1 de octubre no solo nos reunimos con el Gobierno central. De aquí pensamos que podemos sacar algo positivo. Queremos comunicar lo que ha funcionado bien para copiarlo".