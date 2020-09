Las aristas de la salida de James Rodríguez del Real Madrid al Everton

Más allá de la noticia destapada por Banfield, dejando claro que el colombiano James Rodríguez se fue gratis del Real Madrid, hay muchas aristas en su salida Hace un año el Atlético de Madrid ofreció 35 millones de euros para James, y estaba dispuesto a llegar prácticamente a los 50 kilos que exigía el Madrid. De hecho, según hemos podido averiguar en las últimas horas les ha sorprendido que James se haya ido gratis y recalcan que, en estas circunstancias, hubieran pujado por él y "cubriendo todo su sueldo".

Destacamos esto de "cubriendo todo su sueldo" porque diversos agentes de fútbolistas explican a Carrusel Confidencial que no queda claro si el Everton se hace cargo de todo el sueldo de James este primer año.

En el Madrid sabían antes del verano que james saldría gratis. Lo descubrimos por Banfield, y de hecho algunos clubes proponen que con las edades a las que salen los jugadores hoy en día, igual habría que bajar la edad para beneficiar a los clubes que los forman de verdad y no a equipos que los reclutan en la adolescencia.

El caso James crea dudas en los despachos de Chamartín. James tiene muchos adeptos en el palco del Bernabéu y no entienden que Zidane no haya hecho nada por recuperarle. Cada gol del cafetero hará daño en Madrid, porque muchos querían a James pero Zidane no hizo nada por recuperarle.

