Ahora empieza la campaña en la zona de invernaderos de Almería, Granada y Murcia. ¿Cómo se espera que afecte la pandemia esta temporada? ¿Se notará en los precios? ¿En la exportación? Lo debatimos junto a Andrés Góngora, secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) e Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercado (ASEDAS).

El efecto de la pandemia en la exportación

Los compradores de uva están pagando precios hasta un 30% inferiores al año pasado y el sector vitícola no es el único que sufre los efectos de la que podría ser una de las temporadas más ruinosas de los últimos años.

“Prácticamente desde el inicio hay una situación muy irregular en el mercado. La formación de precios se ha acentuado durante la pandemia. Hemos pasado de precios buenos a precios ruinosos en apenas 48 horas en algunos casos”, nos explicó Andrés Góngora.

De hecho, este verano los agricultores denunciaron la presión de las grandes superficies para dejar de comprar fruta española con el objetivo de tirar los precios y, después, reanudar las compras ante la escasez de producto. ¿En qué ha quedado todo aquello?

La guerra de precios

El consumidor español tiene una gran capacidad de elección: escoge aquel establecimiento que más se adecúe a sus necesidades y al criterio calidad-precio. La gran diversidad de empresas y formatos hace eficiente esta cadena, pero ¿quién financia realmente las promociones de las que disfrutamos en los supermercados?

Tras el 3X2 que encontramos haciendo la compra se encuentra una realidad desconocida para algunos consumidores: estas campañas de promoción están pagadas por los productores. No están consensuadas con ellos, pero las cadenas de supermercados nacionales e internacionales exigen esas mismas condiciones que ofrecen a sus clientes, a los agricultores.

“Se especula y son los productores quienes pagan esa especulación”, nos cuenta el secretario de la COAG, quien añade que esta situación es frecuente en el sector de las frutas y hortalizas.

La cadena de valor

¿Qué valor añadido le dan a una lechuga los supermercados para que se pague a más del 900% en destino que en origen? Lo hemos debatido junto a Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.

El valor añadido engloba todos aquellos costes asociados a garantías que al consumidor le permiten comprar con confianza. Los productos están sometidos a controles de calidad y salubridad.

Disponer de un producto en menos de 24 horas en la puerta de cualquier hogar español se debe a un transporte eficiente, a un calibrado, a una selección o a un envasado que, además, aporta ventajas de conservación o de disponibilidad al consumidor.

Parte de esos costes son fijos. Sin embargo, aún no se ha resuelto el tema del precio de origen, que es variable y depende de circunstancias que los agricultores no pueden controlar. “Queda un largo camino hasta que los agricultores no se vean perjudicados por las subidas y bajadas de los mercados en origen”, finaliza el director de ASEDAS.