Manu Carreño: "Me cuesta mucho pensar que Bartomeu le pague la ficha a Suárez y lo mande gratis al Wanda"

Este lunes por la mañana Manu Carreño informaba en exclusiva en Deportes Cuatro de la marcha de Álvaro Morata en calidad de cedido a la Juventus de Turín, noticia se confirmó más tarde este mismo lunes.

Entre los candidatos a suplir al madrileño está Luis Suárez. El Barcelona, tal y como ha informado Sique Rodríguez, le ha prometido marcharse gratis y darle la carta de libertad.

No obstante, pese a que es el candidato número uno a apuntalar la delantera rojiblanca, el acuerdo no está cerrado. "Yo no pondría la mano en el fuego porque Luis Suárez vaya a ser jugador del Atlético de Madrid. No sé a vosotros, pero a mí me cuesta tanto pensar que Bartomeu le pague parte de la ficha a Luis Suárez y lo mande con un lazo al Wanda Metropolitano. Es que... que alguien me despierte", opinó Manu Carreño.

"¿Dejar escapar a Luis Suárez, gratis, a un rival directo y pagándole parte de la ficha? Yo quiero verlo. No digo yo que no vaya a ir al Atlético, el acuerdo entre Suárez y el Atlético está cerrado, cobraría 15 millones en dos temporadas. Solo falta que el Barcelona le de la carta de libertad".

