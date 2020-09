La separación de Luis Suárez y el FC Barcelona es definitiva. El futbolista uruguayo se despidió entre lágrimas del barcelonismo en una rueda de prensa en la que afirmó que "esté donde esté, habrá un culé más".

El Sanedrín de El Larguero analizó cómo afecta la marcha del delantero al equipo de Koeman y los motivos de su salida hacia el Atlético de Madrid, donde le espera Diego Pablo Simeone para suplir la marcha de Álvaro Morata.

Los 'dardos' en la despedida de Suárez

Marcos López: "La despedida no ha sido nada fácil, pero creo le ha dado mucha elegancia, teniendo en cuenta lo volcánico que es. Suárez estuvo a punto de romper con todo después del frenazo de última hora de Bartomeu. Se ha contenido, pero para mí ha hecho una despedida como correspondía: con elegancia y grandeza".

"También señalando una cosa importante: cuando el club dice 'hasta acá llegó', hay que aceptarlo. Pero también cuando el jugador te pide que no quiere estar más, tienes que aceptarlo. Hablaba por él pero también por Messi".

Santi Giménez: "Las lágrimas son un golpe a Bartomeu. La gente del Barça ha visto que están echando a un tío que les quiere. Me ha parecido un entierro de la abuela de una familia que no se lleva bien pero nadie quiere liarla. Todo el mundo ha mantenido las formas".

"Hay una parte muy importante que nos hemos perdido todos porque la rueda de prensa ha tenido que ser telemática. Es la primera vez que Messi se ha encontrado cara a cara con Bartomeu después del burofax, el anuncio de que se queda... Suárez ha sido el único que ha conseguido juntar en una misma sala a Messi, Bartomeu, Piqué...".

Cómo afecta la llegada de Suárez al esquema de Simeone

La llegada del delantero uruguayo, al que Koeman ya informó tras su llegada de que no iba a contar con él, plantea nuevas posibilidades para el ataque de Simeone. El entrenador argentino tendrá al ex 9 del Barça para suplir el hueco de Álvaro Morata.

Antonio Romero: "El mejor delantero en la época Simeone es el mejor Diego Costa, porque atacaba al espacio. Pero ese futbolista ya no puede ser Luis Suárez. El Cholo tendrá que cambiar su manera de jugar si quiere que Suárez sea un nuevo Falcao".

"Creo que es un gran fichaje, pero me niego a reconocer la operación como un éxito en lo económico porque no se puede desligar de la operación de Morata. Pagaron 45 'kilos' por Morata el año pasado y lo han cedido".

Gustavo López: "Que Luis Suárez aterrice en el Atlético se debe a varias circunstancias. Morata no estaba cómodo en el Atlético. Viene Suárez porque no está cómodo en el Barça, porque considera que puede seguir rindiendo a gran nivel y ha sacado la rebeldía uruguaya. Y porque el Mundial está a la vuelta de la esquina".

Miguel Martín Talavera. "La gente del Atlético de Madrid tiene todo el derecho a ilusionarse con Luis Suárez. Ha sido uno de los mejores '9' de la historia del Barça y ha querido venir al Atlético con Simeone. Si no, se podía haber quedado cobrando en Barcelona. Ahí reside el éxito de la operación. Luego veremos si rinde o no rinde".