"En España se enfrentan a la segunda oleada sin recursos y sin suficientes sanitarios"

La curva de contagios sigue aumentando cada día en España, superando ya los 700.000 desde el inicio de la pandemia. La segunda oleada del coronavirus está provocando una saturación de la atención primaria, encargada del diagnóstico y control epidemiológico. Cada vez hay más ingresos en los hospitales y las UCIS se van llenando. Si bien es cierto que el número de fallecidos no es el mismo que durante los meses de marzo y abril, nuestro sistema de salud empieza a estar sobrecargado. Se necesitan más recursos, consumidos durante la primera oleada, y sobre todo hacen falta profesionales sanitarios.

“Se está produciendo un incremento progresivo de ingresos hospitalarios y en UCI; y estamos asistiendo al desgaste de la atención primaria, con un verdadero agotamiento y cansancio de sus profesionales”, asegura Tomás Cobo, vicepresidente de la Organización Médica Colegial. Según sus datos, actualmente hay 5.000 médicos formados en España que trabajan en el extranjero. También enfermeras y enfermeros; cerca de 1.200 emigraron en 2018 a países como Francia o Reino Unido, según cifras del Colegio de Enfermería. “Que vuelvan es prácticamente imposible por la precariedad laboral y las diferencias económicas que existen con respecto a otros países de Europa”.

María, médico de familia en Italia

María Vilar es valenciana y en 2015 se marchó a Italia para ejercer su profesión. Ella es médico de familia, tiene su propia consulta en la región de Lombardía y, además trabaja en una residencia de ancianos. “Empecé así y hace año y medio me presenté a una bolsa de trabajo que existe aquí para ser médico de familia. Me ha resultado muy sencillo”. En Italia los médicos de familia no son funcionarios, son trabajadores autónomos y en algunos sitios existen los ambulatorios, pero por norma general cada profesional se abre su consulta. “El sueldo que cobramos depende del número de pacientes. No es malo, pero de ahí pagamos todos los gastos. En cuanto a nivel económico estaba más contenta en España porque tenía contrato, aunque es cierto que aquí gano más pero no tengo vacaciones pagadas ni derecho a baja por enfermedad”. María se fue porque su marido también es médico (italiano), cirujano y quiso desarrollar su carrera en su país. “España tendrá que asumir un nuevo confinamiento para superar esta segunda oleada de coronavirus. Me preocupa cómo allí está sucediendo lo mismo que pasó en Italia hace unos meses. Las cifras de contagios siguen aumentando, los fallecidos también, y se enfrentan a una situación muy complicada con un sistema de salud agotado. La ciudadanía debe ser consciente y limitar al máximo el contacto social”.

Jorge, enfermero en Reino Unido

Jorge trabaja en la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea del Hospital de Cambridge. Se marchó en el año 2018. España sólo le ofrecía trabajos temporales y un sueldo muy bajo. “Me fui porque no iba a trabajar donde a mí me gustaba y porque veía que no había oportunidades para tener un trabajo fijo”. “La sociedad británica cuida mucho a sus profesionales sanitarios. Durante la pandemia nos estamos enfrentando a situaciones límites. Hemos tenido beneficios, se nos ha recompensado y, por supuesto, no hemos tenido problemas para poder coger nuestras vacaciones. En los hospitales entienden que nuestro descanso es fundamental para garantizar una atención sanitaria de calidad”. Jorge se siente muy bien considerado en Reino Unido. “El sueldo de un enfermero aquí es casi el doble que, en España, según te incorporas al mercado laboral. No existen los contratos temporales salvo que lo solicites por algún tipo de necesidad. Desde el primero momento te ofrecen un contrato fijo”. La sanidad británica y la sanidad española están financiados por los distintos estados gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos, pero en Reino Unido existe una ratio profesional paciente que impide la sobrecarga de trabajo. “Me preocupa cómo España está enfrentando la segunda oleada. Mientras aquí se están tomando medidas cada vez más restrictivas, allí faltan recursos, faltan sanitarios que han sido despedidos después de la primera oleada y el panorama es muy complicado. Y hay que destacar que si las cosas funcionan es gracias a los excelentes profesionales que hay”.

Julia, matrona en Reino Unido

Julia es matrona y se marchó porque en España sólo sentía inseguridad. “No podía estar con contratos temporales, esperando a que me llamaran para hacer sustituciones y me decidí a buscar una salida laboral en otro país”. Julia considera que está bien pagada en Reino Unido, “aquí la gente es muy consciente de que alguna vez tendrán que utilizar el sistema de salud, si no ellos sus familias. Son muy conscientes de que todo el mundo merece una atención de calidad, que todo el mundo merece ser bien tratado y bien cuidado cuando está enfermo”. Cree que ella ha podido hacer lo que le gusta, trabajar con niños, y afirma que en España sus compañeros han tenido que improvisar, sobrevivir e incluso sacrificar su salud durante la pandemia, “la culpa de todo esto la tiene la mala gestión por parte de las autonomías y del Gobierno central”.

En la actualidad, España tiene 2.000 médicos y 3.000 enfermeros en el paro, según datos de los servicios de empleo. Además, entre 5.000 y 7.000 graduados en medicina están sin trabajo porque no han podido cursar la especialidad (MIR).