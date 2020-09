Iker Casillas recuerda su traumática salida: "Lo de Mourinho fue personal, con Del Bosque todo deportivo"

Iker Casillas, exportero de Oporto y Real Madrid, ha repasado su trayectoria en una entrevista en México donde entre otras cosas ha recordado su difícil adiós del equipo de su vida: el Real Madrid, y su relación con el protagonista que explotó su situación como leyenda blanca, José Mourinho.

El técnico portugués comenzó la batalla sentando a Iker Casillas en La Rosaleda, tal y como se recuerda, desde aquel día la historia del portero de Móstoles con el club blanco jamás seguiría siendo la misma. Sus disputas con el técnico de la Liga de los 100 puntos era la cuestión principal de esta época en el Real Madrid, que acabó con Casillas en el Oporto.

Repasó su fin como portero y capitán de la Selección Española. El portero que levantó el Mundial en Johannesburgo fue honesto sobre su conversación con Vicente del Bosque, nada que ver con José Mourinho: "Lo que viví con Del Bosque estaba justificado por el nivel deportivo... pero la otra era más a nivel personal. Nos llevamos bien durante año y medio, pero en el siguiente discrepamos. Cosas normales entre capitán y entrenador, pero vas a chocar porque has de hablar con él todos los días y la relación se desgasta"

Sin embargo, la relación de Iker Casillas con José Mourinho es totalmente sana: "Hay cosas que la gente no ve, pero ahora tengo una buena relación con él. Nos hemos visto varias veces", afirma el de Móstoles.

Así lo justifica Casillas: "No es cuestión de seguir con el rencor. Cada uno miraba lo que era mejor para el equipo. Decidí no tener tanta relación con él porque veía cosas que no me gustaban, y él terminó optando por otro compañero", argumenta defendiendo siempre el interés general, aunque piensa que la despedida que se dio "Nos equivocamos los dos, no fue bueno para ambos", sentencia.

