"Es muy mala noticia": Antonio Romero pone en evidencia la mayor carencia de la plantilla madridista

El Real Madrid estrenó su casillero de victorias en LaLiga después de remontar un 2-1 en contra ante el Real Betis. El VAR fue protagonista durante el choque por su intervención en el penalti que dio lugar al tercer gol madridista. Nuestros expertos analizaron la polémica arbitral y las primeras sensaciones que transmite el conjunto blanco.

Antonio Romero: “Creo que, aunque el árbitro haya acertado, el Betis se puede sentir perjudicado. Según mis principios, la jugada de Jovic no puede ser una jugada de VAR. En la primera parte yo he visto a un Madrid que ha sufrido. En la segunda ha estado algo más serio. Creo que el Madrid tiene la necesidad de materializar las ocasiones de gol. No me gusta señalar, pero creo que es muy mala noticia que un descarte como Mayoral tenga mejores números en 15 minutos que el delantero suplente (Jovic) en 75. También necesitan los blancos centrocampistas con más llegada".

Dani Garrido: “No puede ser que los criterios del VAR se modifiquen según la persona que esté delante de la pantalla. Hay que hacer un cuerpo élite cerrado para saber a qué atenerse. Benzema empieza el año como lo acabó, pero el Madrid está muy verde".

Benjamín Zarandona: "El Betis ha pegado un cambio brutal. Empezar bien LaLiga es muy importante. En defensa Bartra y Mandi están muy bien. Era fundamental recuperar a Carvalho y lo veo en forma. Canales está a gran nivel también y Sanabria puede ser titular en este Betis. Me quedo con unas sensaciones buenísimas".

Álvaro Benito: "Al Madrid hay que exigirle más. El equipo no está tan ordenado como el año pasado y ha tenido muchos problemas para contener el gran juego ofensivo del Betis. El equipo tiene que defender más adelante. En cuanto a lo ofensivo, veo como jugador muy determinante a Benzema. Está muy por encima del resto. Casemiro está tocado y tiene que recuperar el nivel. El Madrid lo nota".

