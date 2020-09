Cuando recordamos a los presidentes norteamericanos de los últimos 50 años, es fácil olvidar a Gerald Ford. En el año 1972, Richard Nixon había ganado las elecciones con Spiro Agnew como vicepresidente, y nada indicaba que dos años después Gerald Ford sería el inquilino oficial de la Casa Blanca. Pero tuvo la suerte de que tanto Agnew como Nixon tuvieron que dimitir, y se encontró siendo uno de los hombres más importantes del mundo sin que nadie lo hubiese elegido para el puesto.

De hecho, no está claro ni que él mismo hubiese querido el puesto. Y el 22 de septiembre de 1975 probablemente fue uno de los días en que menos lo deseó. 17 días antes, en Sacramento, California, una seguidora de Charles Manson le había intentado disparar desde menos de un metro de distancia. No había cargado una bala y esto le salvó la vida al presidente. Lo que seguramente no podía esperar Ford es que, 17 días después, otra mujer intentaría acabar con su vida. Esta vez fue una tal Sara Jane Moore, en San Francisco, que llegó a disparar y no le dio al presidente por unos centímetros. Y si no llega a ser por la intervención de un exmarine, le habría disparado otra vez.

Ciertamente no fue un buen día para Ford, pero al menos hizo algo que ningún presidente ha hecho antes o después: sobrevivir a dos intentos de asesinato en un mes.