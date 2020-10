El día que nació el 'News of the World'

Puede parecer que leer un periódico es mejor que no leer ninguno, pero eso es absolutamente falso. Hoy recordamos a un diario que sin duda habría hecho que Gutenberg se replanteara lo de inventar la imprenta. El 1 de octubre de 1843, John Browne Bell puso a la venta en Londres el primer ejemplar del News of the World.

Durante el siglo XIX, Gran Bretaña había visto cómo la alfabetización y la urbanización del país hacían más fácil la venta y distribución de periódicos, tradicionalmente vistos como una fuente informativa para los sectores más adinerados de la sociedad. Bell vio claro que tenía que apostar por un periódico barato… pero también vio claro que lo que le haría rico sería centrar las noticias en el crimen, el sensacionalismo y el vicio. Y efectivamente, su predicción resultó tan certera que fue durante muchos años el periódico más vendido del Reino Unido.

La cabecera dejó de publicarse muy recientemente, en el año 2011, y no porque se hubiese dejado de vender, sino porque se descubrió que utilizaban escuchas ilegales para obtener exclusivas. Eso sí, los periódicos que salieron imitando su modelo, como el Daily Mirror o el Sun, siguen haciendo esfuerzos para que sus lectores tengan más prejuicios que conocimiento.