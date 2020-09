La lección de Toni Acosta para los 'haters' que la critican en redes sociales

El Grupo centró su programa de la semana en los refranes y una de las fieles oyentes del mismo compartió en un audio con Sílvia Abril y Toni Acosta el siguiente refrán: "Cada día que amanece, el número de tontos crece".

"Eso es un refrán para el 2020. En redes sociales crecen cada día miles", señaló Toni Acosta, que se dispuso a contar una anécdota vivida en Instagram recientemente en el que sufrió comentarios de algún que otro 'hater'.

"El otro día yo colgué una foto con mi amiga Juana Acosta, tomándonos un vino en casa, las dos solas y sin mascarilla... porque me estaba tomando un vino", relataba la actriz canaria.

"Uno me puso 'ahora mismo dejo de seguirte, encima tú, que tendrías que estar dando ejemplo", señalaba Acosta. "Yo a los mismos que me dicen 'ahora mismo te dejo de seguir' los bloqueo enseguida no vaya a ser que se arrepientan", argumentó la tinerfeña, dando así toda una lección de cómo tratar a los 'haters' en redes sociales.