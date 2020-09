José Álvarez Junco: "No se puede poner al mismo nivel a quién cometió asesinatos y a quién no"

El fango político tiene muchas maneras de manifestarse. Lo último en España es la decisión del Ayuntamiento de Madrid a propuesta de Vox y con los votos de PP y Cs de eliminar las calles y los monumentos que tienen dedicados en Madrid dos ministros socialistas de la II República, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Largo Caballero fue además brevemente presidente del Consejo de Ministros durante la Guerra Civil.

PP, Ciudadanos y Vox en el ayuntamiento de Madrid han aprobado retirar las calles en la capital a los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. También la placa colocada en su honor en el distrito de Chamberí y las dos estatuas que hay junto al paseo de la Castellana. La propuesta la llevaron los ultras al pleno del Ayuntamiento, y PP y Vox votaron ayer a favor. ¿Con qué argumento? La derecha esgrime al artículo 15 de la ley de memoria histórica que dice que serán retirados los símbolos y monumentos públicos que exalten la sublevación militar, la represión de la dictadura o de la Guerra Civil. Es a esto último a lo que se agarran PP, Ciudadanos y Vox porque Francisco Largo Caballero, fue ministro y presidente de la República durante la Guerra Civil, e Indalecio Prieto, ministro en esa misma época.

Este miércoles ha estado en 'Hora 25', José Álvarez Junco, historiador y miembro de la Comisión de Memoria Histórica formada por la Corporación municipal anterior de Madrid, una Comisión con miembros propuestos por todos los grupos políticos, para corregir el callejero madrileño atendiendo a la ley de Memoria Histórica.

"Es una insensatez, somos un claro ejemplo de consenso. En la comisión había miembros con muchas sensibilidades y había gente de simpatías políticas diferentes. Sin embargo, las recomendaciones que nosotros hicimos las hicimos por unanimidad y el ayuntamiento lo aprobó con el voto favorable de tres de los cuatro grupos y la abstención del cuarto, el PP. Fue un raro ejemplo de consenso en estos tiempo y ahora se intenta dar un paso atrás en la convivencia".

"No se sostiene sobre todo en el caso de Prieto, que censuró los asesinatos con dureza. El caso de Largo Caballero no es de mi gusto. Como jefe de Gobierno creo que fue más blando con los asesinatos, pero al final acabó consiguiendo controlar los asesinatos y de ninguna manera los instigó. Me parece francamente injusto".

"Esta deriva no nos lleva a ningún lado, es un paso atrás en la convivencia. No me gusta eso de quién defendió un régimen democrático y quién lo ha atacado. En la República también había gente que defendía la revolución social y quería un régimen estalinista. Esos no eran defensores de la democracia. Pero no se puede poner al mismo nivel a quién cometió asesinatos y a quién no".