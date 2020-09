"No contaba con ello y le ha descolocado": el motivo de la confusión de Zidane en este inicio de temporada

El Real Madrid está en el punto de mira tras no demostrar una potencia, a la que tiene acostumbrados a sus aficionados, en las primeras jornadas de liga en esta nueva temporada 2020-21. La lesión de Hazard es uno de los problemas que se ha encontrado el club blanco en el inicio de la competición. La pretemporada corta y la poca preparación, en comparación a otros años, parece estar pasando factura a los blancos sobre el terreno de juego.

Los de Zinedine Zidane han conseguido ganar al Real Valladolid por 1 a 0 en el Alfredo Di Stéfano, en un partido protagonizado por una mala calidad de juego que deja en duda si las decisiones de cambios en el dibujo del campo del técnico francés son las adecuadas, mostrando así la confusión del entrenador blanco en el inicio de esta temporada.

El Sanedrín de El Larguero analizó cómo la falta de gol del Madrid puede ser un problema para el club blanco, además de destacar que el mejor de todo el encuentro fue el guardameta Thibaut Courtois.

Antonio Romero: “El mejor portero del campeonato, aunque creo que está por encima Oblak, ahora mismo es Courtois. El Real Madrid tiene que mejorar mucho en la parte ofensiva. El Madrid ha jugado bien cambiando cinco o seis jugadores partido tras partido. Hazard por segundo año consecutivo no ha venido como un pincel, y esa es su responsabilidad".

Jesús Gallego: “El Madrid está confuso en su juego. No sabemos bien cual es su juego. Hay demasiados cambios. La pretemporada ha sido corta, pero en tres partidos no se ve nada. El Valladolid se ha merecido el empate claramente”.

Pulido: "Para contestar seriamente a la pregunta de si Vinicius debe ser titular tenemos que verle diez partidos seguidos los 90 minutos, exigido en determinados partidos y con continuidad. Pero eso no sucede con Zidane".

Mario Torrejón: "Creo que Zidane contaba con Hazard a tope desde el principio y eso es lo que le ha descolocado. En esa confusión, pues está probando, como ha dicho en la televisión".

Pablo Pinto: "El problema es el de siempre: esta plantilla del Real Madrid no tiene gol. Puede tener días mejores o peores, pero así no vas a ningún lado".

Sique Rodríguez: "Lo ideal es que todos los buenos jugadores estén en el campo, pero sorprende el poco nivel de crítica hacia el que fichó a Hazard. Si lo ficha Bartomeu poco menos que se tiene que exiliar a Siberia".

Álvaro Benito: "El Real Madrid no está encontrando un buen momento de juego y de continuidad, no ha tenido profundidad. El equipo ha mejorado con la salida de los extremos, pero sin continuidad. Con rombo Vinicius no tiene sitio pero en un 4-3-3 debería ser titular en la izquierda. Creo que con continuidad y con ayuda del cuerpo técnico puede ser un jugador muy importante en el Real Madrid. ¿Si estoy preocupado por Hazard? Sí. Primero por la persona, aquí pueden entrar factores mentales que pueden ser perjudiciales. Tiene que recuperar primero la confianza y luego ya recuperarse en lo futbolístico".

