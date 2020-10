Òscar Camps: "Cada año que cumplimos es un año en el que la Unión Europea no ha hecho su trabajo"

Cinco años han pasado desde que, en septiembre de 2015, Óscar Camps, director de una empresa de socorrismo con sede en Badalona, pusiese rumbo a la isla de Lesbos junto a un puñado de voluntarios. Lo hicieron espoleados por la tristemente famosa fotografía del cadáver del pequeño Aylan Kurdi, que murió ahogado cuando huía de la guerra civil siria junto a su familia. Esta imagen se convertiría en el símbolo del drama de los refugiados, así como de la vergüenza de la inacción de la Unión Europea. Una tragedia que se ha cobrado, hasta la fecha, más de 15 mil vidas.

En esta tesitura nace la ONG Proactiva Open Arms, que se dedica desde entonces al rescate marítimo de migrantes en el Mediterráneo central. A día de hoy, la organización lleva a sus espaldas más de 60 mil personas de 20 nacionalidades distintas rescatadas en más de 80 misiones de salvamento, una travesía que equivale a seis vueltas completas a la Tierra. Todo ello, gracias a la ayuda desinteresada de más de 600 voluntarios y alrededor de 31 mil donantes. Además, Open Arms realiza también una labor de información y sensibilización en tierra, especialmente centrada en charlas y encuentros en colegios e institutos, que tienen como objetivo concienciar a los más jóvenes.

Hemos llamado a Òscar Camps para felicitarle por el cumpleaños de su organización. Aunque agradece la felicitación, el director de Open Arms reconoce que “ojalá no tuvieran que ser necesarios, porque cada año que cumplen es un año más en el que la Unión Europea no ha hecho su trabajo”. Un trabajo al que no duda en calificar de “duro y mortífero”. Sin embargo, pese a la ardua tarea que realizan, Òscar nunca ha pensado en tirar la toalla. Sí señala que ha habido momentos muy duros, en los que se han sentido “impotentes ante la presión de los estados” que no les permitían desembarcar, que tenían a la embarcación “secuestrada”, hasta el punto de “no poder garantizar la seguridad a bordo”. A pesar de todo, Òscar asegura que “una sola vida salvada compensa todo el sufrimiento”.

Pero Open Arms no centra todos sus recursos y esfuerzos en el salvamento marítimo. De hecho, según nos ha explicado el director de la ONG, uno de sus logros más gratificantes es el haber conseguido “lanzar el mensaje de que se debe y se puede luchar contra esta tragedia, y concienciar a los más jóvenes”. “Sin la ayuda de los voluntarios que hemos conseguido captar”, señala, “Open Arms no habría salido adelante”.

Y es que es totalmente heterogéneo el perfil de voluntario que ha pasado en estos cinco años por las filas de la organización. No sólo se unen socorristas; el trabajo en tierra también tiene mucha importancia para la ONG. Tal y como nos ha contado Òscar, “el salvamento marítimo es sólo una parte de nuestro trabajo, necesitamos desde personal para organización de eventos hasta personal sanitario, especialmente ahora que el COVID añade un plus de dificultad a nuestro trabajo”.