¿La intolerancia también es de izquierdas?

Cada vez que el escritor cuestiona las palabras o la forma de actuar de Fernando Simón una nube de seguidores le regalan los oídos con frases como “deja de chochear”, “eres un imbécil”, “triste junta-letras”, “cotorra”... Intentamos descubrir por qué destilan odio unos mensajes que te acusan de destilar odio.

En política, las emociones negativas siempre consiguen un mayor estímulo. Elba Maneiro es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente su trabajo se basa en descubrir cómo influye el componente emocional en nuestras decisiones políticas. Y cómo esa experiencia es distinta según al partido que votes. “La ira y el enfado refuerzan las posiciones previas, mientras que la ansiedad provoca que se preste más atención al entorno, a la información del momento y provoca que dejemos de lado la identificación partidista”. Por lo general suele predominar el enfado a la incertidumbre.

En los últimos diez años, especialmente desde el auge de las redes sociales y el fácil acceso a cualquier tipo de información, preferimos buscar y leer lo que nos da la razón, lo que queremos creer. Aunque en ocasiones ocurre que nos acercamos a argumentos contrarios pero no con la intención de cuestionar o dudar sino simplemente para liarla. Y así surgen los insultos y la tergiversación de los mensajes.

Aun predispuestos a enfadarnos y a no tolerar las críticas ni las opiniones que nos lleven la contraria, a Millás no deja de sorprenderle la defensa a ultranza de ciertos personajes como Simón, Iglesias o Abascal, “podrían matar a un gatito y sus seguidores encontrarían una excusa que lo justificara”. ¿De verdad no hay nada que hagan mal? Para Maneiro “los partidos más nuevos son los que más fomentan esa actitud entre sus seguidores. Es una respuesta refleja ante una situación en la que se sienten acorralados. Y luego está VOX que se mueven muy bien en ese terreno, se venden como antisistema y lo han hecho de forma que no nos hemos dado cuenta de lo que teníamos delante de las narices”.