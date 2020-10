Del "no podía más" al "ni el pecho ni las cejas": las 16 mejores frases de Simón en en 'Planeta Calleja'

Llegó el momento más esperado. Fernando Simón en 'prime time', cara a cara con Jesús Calleja en Telecinco. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aceptó el reto de 'Planeta Calleja' y su aparición en el programa no ha dejado indiferente a nadie. La emisión ha sido una aventura por tierra, mar y aire, con el deporte como excusa, que buscaba ofrecer a la audiencia el lado más personal de quien ha estado al frente de la lucha contra el coronavirus. Tenía todos los focos apuntándole y no rehuyó ninguna pregunta. Es más, las redes sociales aún siguen debatiendo algunas de sus frases más destacadas:

"Nunca me hubiese imaginado que un presidente tuviese el valor de cerrar el país".

"Lo que hemos hecho lo hicimos sabiendo que salvábamos vidas"

"Se que con lo que hemos hecho hay mucha gente que no ha muerto, pero hay gente que ha muerto y cada uno de ellos pesa".

"Me fui de vacaciones porque no podía más. No me funcionaba bien la cabeza".

"Alquilé unas tablas de surf con mis hijos y alguien nos hizo una foto, con malas intenciones".

"Estábamos un poco inquietos porque daba la sensación de que nos buscaban en cualquier sitio, era la caza".

"La gente me reconoce incluso de espaldas".

"Soy antiguo, no me depilo ni pecho ni cejas".

"Cada uno tiene su forma de ser y de relacionarse con los horarios, pero a mí nadie (ni PP ni PSOE) han tratado de controlarme".

"Santamaría me pareció una mujer super operativa. Tenía una capacidad de toma de decisiones espectacular, igual que me lo parece el presidente o el ministro Illa".

"Mi padre se quedó viudo cuando yo tenía 8 años".

"Podemos estar orgullosos del trabajo y el esfuerzo que hemos hechos. Las decisiones, muchas veces, vienen dadas por las circunstancias y no eran fácil tomar las decisiones de manera diferente".

"Hago deporte habitualmente, desde crío a mí me ha gustado mucho. Ahora mismo lo que hago es escalada, pero he practicado windsurf y vela. Surf lo hago muy mal, pero me lo paso muy bien y deporte de equipo al que más he jugado es al rugby".

"Ni cuando hablamos con Alemania sabemos qué han hecho bien y nosotros mal. Es prácticamente igual. Posiblemente no relacionamos diferente (...) Nos tenemos que seguir queriendo pero con menos abrazos".

"La vida no se ha acabado, se ha modificado durante un tiempo".

"Los negacionistas, en mi campo de trabajo, son peligrosos para la vida de las personas. Los negacionistas me molestan, es irracional en un mundo como el nuestro. Con el acceso a la información, puedo entender que alguien no quiera un tratamiento, pero negarse a determinadas cosas está cerca de mentir y esto me molesta".

Jesús Calleja, en 'La Ventana'

Antes del estreno, el director del programa, Jesús Calleja, pasó por los micrófonos de 'La Ventana' en el especial que Carles Francino hacía este viernes desde Mallorca. "Simón contesto sí sin pensárselo ni un momento", dijo el presentador al mismo tiempo que reconocía no saber por qué fue tan fácil conseguir que el hombre más perseguido por los medios accediese a formar parte del programa. Pero, tal y como ha señalado, “es una buena señal, un síntoma de que goza de libertad e independencia”.