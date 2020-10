Sílvia Abril confiesa las secuelas físicas que le ha dejado interpretar a la niña de Shrek

Un programa como El Grupo destaca sobre todo por la naturalidad y el buen rollo existente entre Sílvia Abril y Toni Acosta, copresentadoras del espacio y además amigas, que suelen contar historias muy interesantes sobre el mundillo de la interpretación entre carcajada y carcajada.

Precisamente fue Sílvia Abril la que confesó un curioso detalle a su compañera Toni Acosta durante el programa de esta semana. Mientras la canaria reconocía que le encantaba saltar a la comba, Sílvia señaló que no podía saltar porque "le faltaba una rodilla", lo que provocó la risa de Toni pero también su intriga sobre por qué razón decía tal cosa.

"Me faltaba una rodilla porque se la regalé a un personaje. La niña de Shrek se suele tirar mucho por el suelo y tras tantos años haciéndolo, le di mi rodilla derecha. No puedo saltar a la comba, no puedo ser 'runner', no puedo hacer muchas cosas", confesó Sílvia Abril.

La niña de Shrek es quizá el personaje más famoso de Sílvia Abril y que tantos años ha interpretado en los diferentes programas de televisión que ha presentado Andreu Buenafuente. Un personaje que en este caso le 'costó' una rodilla.