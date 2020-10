Ander Herrera: "Espero que Mbappé no vaya al Real Madrid"

Como cada lunes en esta nueva temporada de El Larguero con Manu Carreño traemos a un invitado de mucho nivel para que charle con nuestros exfutbolistas en nuestro habitual Sanedrín. Primero fue Sergio Canales, después Iago Aspas y esta tercera semana el jugador del Paris Saint Germain, Ander Herrera. El español, compañero de Neymar y Mbappé, compartió charla con Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz.

Con ellos analiza el poder económico de la Premier League en este mercado de fichajes que cada vez se hace más evidente, esta nueva temporada en la Ligue 1 con más nivel que en los años anteriores, su relación con Neymar y Mbappé y muchas cosas más que analiza en El Larguero con Manu Carreño.

Hay dos nombres que llevan sonando mucho en la cabeza de la afición blanca durante mucho tiempo y son franceses: el ansiado Mbappé y el prometedor Camavinga. Los dos futbolistas son deseos del Real Madrid del futuro, y alguien que los conoce muy bien es Ander Herrera: "De verdad espero y deseo que Mbappé no acabe en el Real Madrid. Me gustaría mucho seguir teniéndolo como compañero y que siga muchos años más en el París Saint Germain", afirma Herrera.

El aragonés habla de la estrella del futuro, el jovencísimo Camavinga: "Camavinga tiene una pintaza, tiene una personalidad impresionante. Es ese mediocampista moderno que también es capaz de recorrer 20 metros circulando con el balón", apunta el aragonés.

Ander Herrera esperaba una llamada de Luis Enrique, aunque eso sí acepta la decisión del míster: "Tenía ciertas esperanzas de ir con la Selección después de la Champions", confiesa. El español logró llegar a la final de la Champions League, que cayó derrotado frente al Bayern de Múnich. Uno de los compañeros que no estuvo con él en esa fase final de la Liga de Campeones fue Edinson Cavani, gran protagonista del último día de mercado gracias a su salida a Old Trafford.

"Hablé hace un par de días con Cavani y me preguntó sobre el United. Le dije que no podía rechazarlo", admite Herrera que también añade que nunca le preguntó el uruguayo sobre el Atlético de Madrid, aunque confesó que si lo hiciera, le seguiría recomendando los red devils, como "emabajador que soy de uno de los clubes en los que he estado", relata.

Un mercado de fichajes en el que ha sido protagonista Cavani, pero por encima de todo ello, el poder económico de la Premier que Herrera vive "con resignación", ya que a pesar de que el PSG haya incorporado a Rafinha, Danilo Pereira y Moise Kean, lo ha hecho a "bajo coste". Un aspecto que el futbolista español cree que el jeque del Parque de los Prínicpes está cuidando.

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (05/10/2020) 00:51:02 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Cierre del mercado de fichajes (05/10/2020) 01:59:55 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín de los futbolistas analiza el liderato del Real Madrid y la situación de Griezmann 00:26:16 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Las historias de Raúl Ruiz | Carlos Kameni busca equipo a sus 36 años y nos lo cuenta con Raúl Ruiz 00:12:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Sanedrín, pendiente del cierre del mercado de fichajes en directo 00:24:54 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Ander Herrera: "Tenía esperanzas de ir con la Selección después de la Champions que hice" 00:22:32 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (05/10/2020) 00:30:02 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (05/10/2020) 00:32:32 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos Barra libre | "Le dejan hacer lo que le da la gana": el jugador del Madrid al que los rivales de Champions critican 00:27:35 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (05/10/2020) 00:57:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín analiza la victoria del Madrid, el empate en el Barça-Sevilla y los casos de coronavirus en el deporte 01:26:05 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Las 'preguntas canallas' de Carrusel Deportivo 00:18:03 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Sanedrín analiza el pinchazo del Barcelona y el liderato del Real Madrid 01:59:06 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Segunda parte (04/10/2020) 00:52:26 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | David Gallego, técnico del Sporting: "Sabemos lo importante que sería una victoria en el Carlos Tartiere" 00:05:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.