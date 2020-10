El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en el caso Dina.

Esta petición del magistrado ha desatado una ola de reacciones. PP y Vox han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese de manera "inmediata" a su vicepresente. Ciudadanos, por su parte, ha registrado este miércoles una petición de comparecencia de Pablo Iglesias en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso y avisa de que apoyará una comisión de investigación sobre el proceso judicial de Unidas Podemos si el PP vuelve a impulsarla, después de que fuera rechazada por la Mesa de la Cámara baja.

El Gobierno, por su parte, ha cerrado filas con Pablo Iglesias. Primero lo ha hecho la ministra Yolanda Díaz, del ala de Unidas Podemos. Posteriormente ha sido la ministra portavoz, María Jesús Montero, del ala socialista, y finalmente, en una charla con periodistas, el propio Pedro Sánchez ha respaldado en público al vicepresidente Iglesias al afirmar que no está preocupado por esta petición del juez al Supremo.

Además del vicepresidente Iglesias, el magistrado solicita al Supremo investigar a la diputada de esta formación, Gloria Elizo, la letrada Marta Flor y al también miembro de la organización, Raúl Carballedo. Además, el juez reclama al Supremo que la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y su exnovio, Ricardo Sa Ferreira, sean investigados por falso testimonio. Precisamente la diputada morada Gloria Elizo ha pasado esta noche con Pepa Bueno en 'Hora 25'.

"En términos personales no estoy preocupada. Después de 6 años de investigaciones, más o menos puedo hablar tranquila. Se que las circunstancias, aunque entiendo que deben investigarse, son buenas y que se hizo un buen trabajo acorde con la legalidad y las cuestiones judiciales".

"No he tenido ninguna reflexión al respecto (...) Si se considera que es pertinente y bueno que declare, lo haré. Hay que dar lugar a que el Supremo y la Fiscalía actúen. Creo que hay que ser cuidadosos y actuar conforme vayan surgiendo las cosas".

"En absoluto, Pablo Iglesias no me pidió eso. Solo cuando en un momento determinado la Policía encuentra en un registro en casa de Villarejo la copia del registro de la tarjeta empezamos a pensar que había una trama cercana a las cloacas frente a Pablo Iglesias. Esto aparece reflejado en ese momento y en declaraciones por parte del señor Villarejo no solo en Tándem, sino también en la causa del pequeño Nicolás. Dice que tiene encargos de informes falsos contra Pablo Iglesias. No podemos plantear una denuncia falsa con algo que llevamos años comprobando que es verdad. Lo dicen fiscales y lo dice la prensa seria de este país".

"Tampoco, Pablo Iglesias no me dijo que fuese una filtración de gente dentro del partido. Cuando se publican se hacen muchas hipótesis, pero Iglesias nunca dirige el trabajo jurídico del equipo. En absoluto".

"Yo en absoluto admití que esos audios aparecen por una guerra de poder en Podemos".

"Yo creo que supe que Iglesias tenía la tarjeta en verano de 2016. El por qué lo debe responder él, la pregunta se la deben hacer a él. Yo no voy a hacer ningún tipo de elucubración al respecto".

"Como le decía antes, creo que es importante cuando hay cosas en juego como la calidad democrática del estado español, causas que han costado el trabajo a muchos fiscales, periodistas... Es una pena que se centre atención en una causa menor como esta (...) Lo que le pasa a algunas personas y a Podemos es grave. Es una construcción falsaria como lo era el informe Pisa. Es grave que se haya solicitado estos informes a la Policía. Creo que el juez da traslado porque lo ve necesario, pero creo que se aclarará estos meses".

"Insisto. Máximo respeto a decisiones judiciales. Creo que el armazón jurídico del escrito es poco argumentado".