El libro de Ignatius contra la nueva novela de Pérez-Reverte. ¿El duelo definitivo?

La Vida Moderna es en esta séptima temporada un programa de supervivencia y en el programa de este martes, David Broncano y Quequé se centraron sobre todo en el estreno del libro de Ignatius Farray. 'Vive como un mendigo, baila como un rey' ya está a la venta y tiene como competidor a alguien que el humorista canario no esperaba.

"Precisamente también hoy saca su libro, titulado 'Línea de fuego', don Arturo Pérez-Reverte", señaló Ignatius. "Alfabetízame, novelista", dijo con su habitual sorna el cómico tinerfeño, que además añadió que el libro del escritor y excorresponsal de guerra iba sobre la Guerra Civil, siendo una novela histórica.

"Él ha mandado una carta a los libreros, convenciéndoles de por qué tienen que tener su libro en las librerías", relató Ignatius, sosteniendo que él también quería mandar su particular carta a las librerías.

"Quiero dar voz a ese muchachito confuso que salió de un pueblo, y hoy con la edad de 46 años miro atrás y digo: no he provocado ningún genocidio, que no está mal para un muchachito de Tenerife. Y no he formado parte de la banda terrorista ETA", concluyó con su habitual tono cómico el canario.