Jordi Martí: "No me imagino a Bartomeu siendo expulsado por sus socios"

Josep María Bartomeu está entre la espada y la pared. Las firmas suficientes han sido validadas y la pelota está en su tejado: renunciar a su cargo o ponerlo a disposición de los socios en la votación de la moción de censura. Nuestros expertos debatieron en El Sanedrín sobre lo que pasará en Can Barça en las próximas horas.

Jordi Martí: “Bartomeu dará un paso al lado. No me imagino que se deje ser expulsado por sus propios socios. Además, en pocos meses hay elecciones. Creo que la moción prosperaría. El destrozo para Bartomeu ya está hecho con la recogida de firmas. Jamás pensaría que iba a llegar a esta dimensión. Él pensaba que igual le caía algún título de aquí al término de su mandato que pudiera salvar la parte deportiva".

Marcos López: “18.090 socios no quieren a Bartomeu. Eso lo sabemos. Está arrinconado en sus últimos segundos. Es un presidente caducado que se enfrenta a una situación terrible".

Sique Rodríguez: “Si Bartomeu dimite o la censura lo echa, el año a nivel económico lo asumiría su sucesor. Si se queda hasta las elecciones, la responsabilidad total sería para él".

Jesús Gallego: “Me gustaría ver a los nuevos candidatos cogiendo la nave en mitad de la tempestad. Y tal y como está la situación, no va a ser nada fácil".

Julio Pulido: “Bartomeu es un corcho, es capaz de flotar en todas las situaciones. Ha demostrado saber soportar situaciones tremendas. Dicho esto, no creo que sea capaz de no dar un paso al lado".

La nueva Roja

Álvaro Benito: “No sabemos cuál es el once de la Selección. Creo que Luis Enrique ha intentado sacar en claro que España, cuanto más vertical, mejor. La horizontalidad con jugadores talentosos no nos da. El sistema lo hacen los jugadores que encajas en cada posición. Los minutos en los que España ha presionado arriba han sido los que han sometido en cierta manera a Portugal. Thiago estuvo de élite en la pasada Champions. Las nuevas caras son ilusionantes. Si Ansu Fati fuera inglés, todo el mundo estaría hablando de él. Hay otros que también vienen con fuerza: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal… Donde hay más dudas es en el medio".

Antonio Romero: “Nos cuesta demasiado hacer gol. Ahí hay un problema. Una cosa es ser titular indiscutible en la Selección y otra es tener un revulsivo como Adama en el banquillo. Me gustaría poner en valor que Adama Traoré se merece estar en la expedición desde la temporada pasada".

Axel Torres: “Adama Traoré cada vez es más productivo. A día de hoy ha añadido un abanico de recursos que no estaban años atrás. Genera muchas cosas y provoca muchas cosas. Hoy mismo podría haber dado una asistencia de gol llegando a línea de fondo. Es finura que le pedimos no creo que la tenga nunca, pero es productivo. Estamos en una fase en la que no sabemos quiénes son los titulares. Portugal tiene el once muy definido y de sus cuatro magníficos solo ha jugado Cristiano Ronaldo".

Dani Garrido: “Hay brotes verdes. Vamos conociendo a Luis Enrique y entendemos que le gusta el juego de los llegadores, vertical. Ansu Fati ha llegado para quedarse y Adama es un recurso que España no tenía. Si consigue controlar la potencia que tiene, ahí tenemos un cañón".

Más información

