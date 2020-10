La historia de España a ojos de un autor británico: "Los españoles tienen muchos motivos para quererse"

Hace poco más de un mes, el Real Instituto Elcano publicó un estudio que determinaba que, por primera vez en más de 10 años, los españoles tienen una percepción de sí mismos superior a la que prevalece en el extranjero. Nuestra autoestima ha crecido, después de una década de bajo amor propio. Resulta curioso teniendo en cuenta que, más allá de nuestras fronteras, no son pocos los que piensan que no nos faltan motivos para querernos.

Es el caso, por ejemplo, de William Chislett, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Y William sabe de lo que habla, pues lleva más de treinta años viviendo en España. Llegó en 1974 para cubrir la Transición como corresponsal de 'The Times', a una España que encontró “gris y melancólica”. Tras pasar unos años entre México y Londres, etapa que tacha de “bastante aburrida”, volvió en 1986 para afincarse definitivamente en suelo español. Aunque sólo físicamente, ya que aún a día de hoy no tiene la nacionalidad española, espantado por el desbordamiento de la administración que provoca listas de esperas de más de tres años para obtener los documentos.

Chislett acaba de publicar ‘Microhistoria de España Contada por un Británico’, que supone una revisión de su obra de 2012 ‘Spain: what Everybody Needs to Know’. Según palabras del autor, es un libro dirigido más a los españoles que a los extranjeros, especialmente a adolescentes y jóvenes. Quizá, tras su lectura, consigamos querernos un poco más como país, ya que, de acuerdo con Chislett, tenemos “motivos de sobra para querernos”. Enumera algunos de ellos, como que nuestra esperanza de vida es más larga que en Reino Unido, que somos uno de los países de Europa con más multinacionales exitosas, o que nuestra inversión extranjera supera, por ejemplo, a la de Italia.

Según su opinión, el problema radica en que “el Gobierno no sabe como fomentar la imagen de España, y es muy difícil huir de los estereotipos”. Además, “la crispación política que vemos día tras día no ayuda en absoluto”, señala. Aunque se muestra optimista con el rumbo de España en un futuro cercano, afirma que “para prosperar es necesario un cambio de actitud en la clase política española”.

Algo bueno debe haber, sin duda, que animase a Chislett a trasladarse a España de manera permanente cuando llegó, además, en una época especialmente convulsa. De todas esas experiencias nace ‘Microhistoria de España Contada por un Británico’. De momento no se atreve a escribir una novela ambientada en nuestro país. Aunque no le faltan, ni mucho menos, episodios novelescos vividos aquí. Como cuando conoció a uno de los asesinos de Carrero Blanco, o cuando Fraga le invitó a una montería entre cuyos participantes se encontraba el Rey emérito.