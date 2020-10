Ximo Puig, en Hoy por Hoy: "Si hay que pedir el estado de alarma, se pide"

Este viernes, Àngels Barceló y el equipo de Hoy por Hoy viajan hasta Valencia para conocer en primera persona cómo está viviendo la comunidad a crisis económica y social provocada por la pandemia y para vivir con los oyentes el Día de la Comunidad Valenciana. Ximo Puig, presidente de la comunidad, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló sobre cómo su gobierno afronta la nueva realidad y los retos que vienen por delante.

La gestión de la pandemia en Madrid

"He visto en las Conferencias de Presidentes que ha habido actitudes excesivamentes partidistas, siempre buscando la diferencia. Para subrayar tu posición no tienes que estra buscano las diferencias. La administraciones estamos para entendernos, no para enfrentarnos. No se pueden vampirizar las administraciones por los partidos político".

"Si hay que pedir el estado de alarma, se pide. Los ciudadanos tienen que saber que podemos tomar decisiones y actuar. No se puede estar siempre en la disputa que genera desafección e intraquilidad".

"Lo que hemos hecho es tratar de mejorar la capacidad de detectar brotes. Si junto a la atención primaria mejoras la rapidez de encontrar brotes, ahí se puede controlar la pandemia".

"Madrid es España aunque España es más que Madrid. Ahora lo fundamental es atajar la pandemia".

"Hay una situación que nos preocupa más allá de la pandemia. Hay divergencias que no se han superado como las relativas a las rentas. Ahora es también la capital económica y se produce un desequilibrio grande. Hay más desigualdad. Y no vamos en un proceso convergente".

Sobre la situación judicial de Pablo Iglesias

El juez ha pedido esta semana al Tribunal Supremo que investigue la vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por posibles delitos en el 'caso Dina'.

"Le he escuchado y sus palabras me inspiran tranquilidad y confianza. El vicepresidente da señales de tranquilidad y eso tranquiliza".

¿Debería dimitir? "No voy a entrar en especulaciones".