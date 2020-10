¿Atentan contra la salud pública los canales que venden remedios sin evidencia científica?

EL MMS o dióxido de cloro es un viejo conocido de las pseudeoterapias que tiene su adaptación al contexto actual para presentarse como solución milagrosa frente al coronavirus. No se puede saber a cuántas personas afecta porque no hay un control ni un estudio por parte de ningún ministerio. A la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas (APETP) han llegado numerosos casos de afectados, pero no hay un número oficial.

En cuanto al perfil de gente que lo compra con mayor asiduidad, por una parte se encuentran los creyentes en cuestiones pseudocientíficas y, por la otra, hay un perfil variado de gente que, por desconocimiento, por no saber que se trata de un engaño, prueban productos como el MMS.

¿Se persigue a quienes venden o promueven estos falsos remedios?

Según cifras de APETP, aproximadamente unos 18.000 centros ofrecen pseudoterapias en España. Es un problema de salud pública. ¿Qué hacen para eliminar estas ventas? El plan conjunto del Ministerio de Sanidad y de Ciencia frente a las pseudeoterapias y las pseudociencias iniciado antes de la pandemia también ha quedado paralizado por la pandemia u otras cuestiones.

“Hay mecanismos para luchar, pero no se están aplicando. No se hace nada contra ellos a no ser que sea un personaje mediático al que la ley ponga algún tipo de traba”, señaló Fernando Cervera, biólogo y miembro de APETP, quien recalcó también que se trata de un “producto ilegal que se está vendiendo sin consecuencia alguna para quien lo hace”.

Cuando entran en conflicto el derecho a la salud pública y el de libertad de expresión, ¿cuál debe primar?

Cada vez hay más canales en los que se venden remedios sin evidencia científica como ‘curas milagrosas’: ¿atentan contra la salud pública? "Estos canales sí atentan contra la salud pública. Algunos son relativamente nuevos. La legislación es de finales de los 90 y muchos ni existían entonces”, explicó Fernando Frías, abogado y miembro del Círculo Escéptico.

En algunas de estas páginas incluso se mezcla la venta de estos remedios contra el coronavirus con mensajes de teorías de la conspiración y de la “plandemia”, pero si se cerraran esos canales, ¿se estaría atentando contra la libertad de expresión? “La libertad de expresión está limitada por el derecho a recibir información veraz. No ampara que tengas derecho a engañar a la gente. Hay que ponderar en cada caso qué está ocurriendo”.

¿Reacciona el Estado demasiado lento?

Actualmente, lo primero que se necesita es constancia en las actividades emprendidas. Precisamente los movimientos antivacunas y la venta de estos remedios ponen de manifiesto que “existe una necesidad real y acuciante de modificar la legislación, porque está costando vidas”, subrayó el abogado.