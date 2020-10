El discurso 'paralelo' que han creado Ayuso y el PP para rechazar la alarma en Madrid

A lo largo de la tarde, Ayuso ha creado un discurso 'paralelo' en el que supuestamente el ministro Salvador Illa ha rebajado las exigencias para levantar el estado de alarma en Madrid. "Un ejemplo de esta falta de diálogo ha sido el cambio de reglas inventado por el ministro esta mañana", ha dicho Ayuso en referencia a las palabras del ministro de Sanidad en 'Hoy por hoy'.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que "los madrileños no merecemos ser rehenes de un Gobierno de la Nación que cambia de criterio de forma arbitraria... eran 500, esta mañana el ministro ha dicho 200 o incluso 100", también algunos periodista.

🔵📻 El discurso \'paralelo\' que ha ido creando Ayuso a lo largo de la tarde sobre las palabras de Salvador Illa en @HoyPorHoy: "El ministro ha incrementado las exigencias", el problema es que Illa no ha dicho eso. Lo explican @AimarBretos y @MunozEncinas en @hora25 pic.twitter.com/UaseLyVZ1m — Hora 25 (@hora25) October 13, 2020

El problema es que Salvador Illa no ha dicho eso en la entrevista en la Cadena SER, no ha rebajado ninguna exigencia. Lo ha planteado como una perspectiva, un objetivo al que tiene que aspirar no solo Madrid, sino todas las regiones que tengan malos datos de contagios. Cuando se cumplan los criterios fijados antes del estado de alarma, se levantará, ha dicho Salvador Illa.

¿Dónde está escrito que se tenga que cerrar con 500 casos por cada 100.000 habitantes? Por ejemplo, la OMS dice en varios informes que hay que establecer como línea roja una incidencia acumulada de 250 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, el virólogo José Antonio López Guerrero ha asegurado en 'La ventana de Madrid' que 200 casos siguen siendo muchos para una ciudad de más de 3 millones de habitantes. El ECDC lo rebaja incluso a los 60. Cuando Ayuso confinó los primeros distritos puso el nivel en 1000.

Además, la incidencia acumulada no es el único criterio que se utiliza para cerrar. Hay que sumar varios factores más, primero que la ocupación en las UCI sigue estando por encima del 35%, la tasa de positividad está por encima del 18% y no solo eso sino que Madrid ha hecho en la última semana 90.000 PCR menos, tal y como ha explicado Javier Ruiz esta mañana en 'Hoy por hoy'.