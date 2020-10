El intento de asesinato a Naguib Mahfouz

Podría decirse que las grandes religiones tienen una relación complicada con la cultura, pero en realidad creo que el problema lo tienen sobre todo con la crítica. Lo cual, igual que con las personas individuales, no deja de ser un poco indicativo de inseguridad.

No sé si esto es lo que le pasó a Naguib Mahfouz por la cabeza en los días posteriores al 14 de octubre de 1994. El escritor egipcio, que había visto reconocida su carrera literaria con el Premio Nobel del año 1988, salió a la calle ese día en El Cairo, la ciudad donde había nacido y crecido. Delante de su domicilio se paró un coche y salieron dos hombres, que Mahfuz creyó inicialmente que eran lectores agradecidos. Todo lo contrario: eran dos fanáticos religiosos que apuñalaron repetidamente al escritor en el cuello. Mahfuz fue trasladado rápidamente al hospital y, pese a la gravedad de las heridas, consiguió recuperarse. O al menos, en gran parte, porque el ataque le dejó secuelas en la vista y en los oídos. Además, le había quedado paralizado el brazo derecho. Evidentemente, estas eran tres consecuencias particularmente graves para alguien que contempla la realidad y escribe sobre ella.

Los radicales islámicos, al ver que seguía escribiendo columnas en la prensa y participando en reuniones literarias, no abandonaron su acoso al escritor. En 1996 lo declararon hereje y lo condenaron a muerte, una sentencia que, por suerte, no pudieron ejecutar. Lo curioso es que el libro que tanto había enfurecido a los islamistas era más una crítica de la violencia que engendran las religiones que de ninguna religión en particular.