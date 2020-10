"Negar que hay un problema es negar una evidencia", Antonio Romero señala el punto flaco de la Selección

La selección española, dirigida por Luis Enrique, no pudo contra una Ucrania que con un único tiro a puerta encontró la victoria con un gol de Tsyshankov (0-1).

El Sanedrín de El Larguero analizó qué parte de responsabilidad de la derrota es del portero, David De Gea, y qué parte se debe a la ausencia de un 'killer' para aprovechar las ocasiones y abrir el marcador.

El debate de la portería

Antonio Romero: "Empiezo a notar en Luis Enrique cierta incomodidad sobre el debate en la portería. Kepa no está jugando en su equipo y de momento a Unai Simón le toca esperar. Pero negar que hay un problema en la portería es negar una evidencia. El mensaje del Seleccionador tiene que ser el de dar confianza".

"¿Hoy hemos perdido por De Gea? Seguramente no. Pero la realidad es que al portero de Ucrania le hemos tirado siete veces y ha hecho cinco buenas paradas y Ucrania ha tirado una vez y han acertado".

Alvaro Benito: "De Gea no es una certeza en la Selección. Ha tenido que intervenir una vez y no ha estado acertado, pero tiene la confianza del técnico. Ahí está el momento de David para demostrar que puede ser una certeza, pero a día de hoy no lo es".

Axel Torres: "La portería parece ser la única posición en la que Luis Enrique no está haciendo rotaciones. Ahí no hay casting como en el resto de posiciones. Los dos porteros españoles de más nombre, De Gea y Kepa, están disctutidos en sus clubes. No hay porteros españoles que jueguen partidos de máxima presión".

Dani Garrido: "Creo que hay jugadores que rinden mejor en la Selección que en sus clubes, pero en el De Gea es lo contrario. Hoy le han tirado una vez a puerta. Es verdad que no es sólo su responsabilidad, pero hay un problema. Entiendo que cambiar la portería puede ser más traumático que otra posición. Unai Simón me gusta, pero de ahí que esté preparado queda un trecho".

La ausencia de un 'killer'

Kiko Narváez: "Hoy es una gran decepción después de ver el partido de Valdebebas. Da la sensación de que nos crea ocasiones un equipo que tiene bajas. Si te pilla uno más fuerte, te puede mandar para casa".

"Los jugadores de medio campo arriba han tenido 90 minutos para hacer algo y no han hecho nada. Pero sí, a mí también me transmite poca confianza. ¿Adama Traoré titular? Si me dan alguno que esté al nivel que ha estado él, firmo debajo. Todo el mundo se fija en la potencia, pero a la hora de abrir huecos, está de pleno con la camisa. Creo que lo de revulsivo se le queda pequeño".

Álvaro Benito: "A día de hoy hay pocas certezas. España tiene que recorrer un largo camino para ser un equipo fiable de verdad. Luis Enrique está como todos: viendo quién irrumpe con fuerza. Si realmente llega en junio y los mejores son los que están ahora, hay que preparar al equipo para llegar más rápido. Creo que los compañeros podrían ayudar mucho más Adama Traore".

Dani Garrido: "Ha habido 21 remates de España y 9 saques de esquina. Es un problema de áreas. Lucho tendrá que ver qué delanteros lleva: Adama ha puesto once remates al área pero ninguno se ha convertido en gol".