Luis Enrique: "Lo de culpar a De Gea ya es vicio"

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, fue contundente sobre las críticas a David De Gea tras la derrota de España ante Ucrania 1-0. El seleccionador afirmó tras el partido que "culpar a De Gea es vicio".

"Lo de De Gea ya es vicio. Os pone mucho. Todos podemos hacer mucho. Aquí se trata de que si hay un pastel nos lo comemos entre todos y cuando hay un platito que se empieza a pudrid, también. Si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, apaga y vámonos", explicó.

"La responsabilidad en cada gol es de todo el equipo. Cuando defendemos, defendemos once y no puede ser que cada vez que haya sangre se la imputemos siempre al mismo. Me parece de mal gusto y muy injusto. Independientemente de esto, tendría que ver toda la jugada", añadió.

"Hemos entrado en 'modo pánico'"

El entrenador fue crítico con la última parte del partido, donde un gol de Tsyshankov dio la victoria a los ucranianos. "Ha sido un partido de claro dominio nuestro. Hemos generado muchas situaciones de gol, más que suficientes para poder finalizar. Más por la derecha con Adama. Un gol hubiera dado mucha tranquilidad. En el tramo final del partido hemos entrado en el 'modo pánico'", afirmó.

Luis Enrique felicitó a Ucrania por su triunfo en un perfil de partido que esperaba. "Cuando atacas de una manera continua a un equipo replegado que tiene arriba lo que tiene puede haber transiciones. En la primera controlamos y en la segunda no. Se hicieron más grandes y en una acción nos han pillado. Hay que felicitarles y nada más".

"Es evidente que no ha faltado nada porque hemos generado infinidad de ocasiones de gol. De estos partidos no he perdido muchos en mi carrera pero alguno de este tipo sí. No estas acertado en la finalización aunque sí en la posesión y el rival se crece en una jugada a balón parado o transición te hacen gol. Me gusta la actitud de los jugadores, su perfil y el hambre que tienen. Nos levantaremos tras la derrota, seguimos siendo líderes de grupo y nos espera una jornada muy interesante en noviembre", sentenció.